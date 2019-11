Bacigalupo pide derecho a la defensa a Contraloría

La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, insistió en que está solicitando a la Contraloría General de la República que le entregue las copias oficiales para ejercer su derecho a la defensa. Esto en vista al informe oficial de la Contraloría, que apunta que hubo dudas sobre su declaración jurada. La ministra señaló que está evaluando presentar su descargo con copia al Ministerio Público. “En cuanto al tema de la declaración jurada de bienes, ya hicimos la presentación. Hace una semana solicité a la Contraloría General que nos presente copias oficiales para así poder ejercer nuestro derecho a la defensa”, expresó en Palacio de Gobierno. Carla Bacigalugo remarcó que confía en la Contraloría General de la República respetará la ley y su reglamento para dar el derecho a la defensa. “No tenemos ninguna comunicación oficial. La documentación que manejó la Contraloría no la tenemos y no podemos defendernos aún. Hice la presentación correspondiente para que nos entreguen los documentos y de esa manera dar cumplimiento a la Ley 5033 a la resolución de la Contraloría, que menciona que nos permite tener esa etapa de defensa”, significó. Consideró que la Contraloría concluye que hay una absoluta correspondencia de todos sus bienes, tanto los de ella como los de su marido, quien es también funcionario público. “Salvo una insustentabilidad de 2006, que está prescripta, que es de G. 54 millones y corresponde a una fecha en que no era funcionaria pública porque trabajaba en la JICA”, argumentó. Están en la mira los ministros Eduardo Petta (Educación), Dany Durand (Urbanismo), Nilda Romero (Mujer) y Mario Varela (Desarrollo Social).

Hay 28.100 trabajadores formalizados

La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, informó sobre el registro de trabajadores nuevos en el Instituto de Previsión Social (IPS) y la estrategia de formalización del empleo. Consideró que los últimos datos registran que llegaron a un pico histórico de 624.000 cotizantes en la previsional. De agosto hasta esta fecha, hay 28.100 trabajadores nuevos formalizados. Anunció que el presidente reglamentará el empleo parcial que ayudará a formalizar más la situación laboral en Paraguay. Alrededor de 129.000 jóvenes están trabajando informalmente.