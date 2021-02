Embed ?

Debe poner al que sabe hacer las cosas. No se puede pretender no ser calificado de inútil y que le resbalen las críticas. Mazzoleni ya era mal administrador antes de la pandemia cuando en el 2019 ejecutó solo el 46% del presupuesto. Cuando se vino la pandemia, se le cayó la casa encima. Se lo sugerimos desde esta página que convocara a un task force (fuerza operativa) de los mejores administradores que ciertamente no estaban en su ministerio para llevar adelante la “guerra contra el coronavirus”. No lo hizo por caprichoso y hoy tenemos las consecuencias. Cada funcionario “anda por su cabeza” mientras él da innumerables conferencias de prensa donde cada vez imita mejor a Cantinflas, solo que este en su ignorancia tenía valores y enseñaba moral. No compró correctamente, no montó el equipo que debiera, no controló la logística. Tuvo que sustituir esta semana a su encargado cuando la mitad del techo se había desplomado y un pobre taxista desnudó la miserabilidad de su jefe en Villarrica.

No es una cuestión personal con Mazzoleni, si no una crítica fundada a su gestión. Todo ha sido mal montado y contratado durante este tiempo, según sus propios colaboradores. El informe de hoy cuenta que solo usó el 36% de los fondos para el Covid y ahora no sabe cuando llegaran las vacunas. La bolsa común montada por la OMS no dispondrá más que de 300.000 dosis para mediados de año y ahora cuenta que vendrán un millón de la vacuna rusa... alguna vez, él no sabe cuándo y menos nosotros.

No se mueve tampoco para buscar mecanismos más ágiles con los países que importan dicha vacuna, para traer en conjunto y las cosas se complican más cuando de inocular se trata. Un nuevo desastre en puertas. Su secretario Sequera habla de capacidad de vacunar a 1.200.000 en el año con doble dosis, por lo tanto la cifra final hay que dividirla por dos, mientras Mazzoleni afirma que esa cantidad fue la que se aplicó el año pasado, ¡en dos meses! ¿Quien dice la verdad? Según el primero terminaremos de vacunar a los 7 millones de paraguayos en 13 años cuando las cifras de muertos se habrán multiplicado. Mazzoleni es un incompetente que no asume sus limitaciones, ignorancia e incapacidades.

Chile ya lleva vacunados 1.300.000 por semana y tiene todas las vacunas en su territorio y ni hablar de Israel que ha inoculado al 50% de su población. Esa es la diferencia entre ser un buen administrador y tener la autoridad de ejercer la tarea con la mejor de las actitudes.

La admiración y el respeto de la que gozan las autoridades le deviene de su carácter, inteligencia y capacidad para afrontar las responsabilidades del cargo. Cuando uno no tiene nada de eso. También deber tener la hombría de dar un paso al costado y ser sustituido.

Aquí no es cuestión de egos ni de emociones, es cuestión de supervivencia y en eso no importa de que colegio vienes y que emociones compartes con tu jefe.