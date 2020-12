Autor confeso de feminicidio se arrepiente, pero intenta justificarse

Con expresiones machistas y burdas quiso justificar su actuación y en todo momento quiso responsabilizar de lo sucedido a su pareja.

"Soy un señor de 71 años, trabajo desde los 14 años. Formé mi familia e hice todo lo que tengo que hacer por mi familia. Tengo dos niños y pregunto: ¿Un hombre joven puede entrar a destruir una casa? ¿Quién tiene la culpa ahí? La culpa tiene la mujer por hacer todo esto", aseveró.

Siguió diciendo que lo que ocurrió fue una reacción a lo que vio, pero aseguró estar arrepentido y que desea salir de esta situación para poder cuidar a sus dos hijos pequeños, que ahora quedarán huérfanos de padres.

El hombre contó que mucho tiempo trabajó en el campo, pero que en su momento Edid Andrea Acosta Espínola le pidió que se quede de forma definitiva con su familia.

"Yo trabajé en el campo y un día me dijo para que venda todo y me quede con ellos. Procuré y vendí todo y vine. Traje dos camiones llenos de cosas que estaban ahí, herramientas del campo, hasta mi perro traje y después de unas semanas me dice que ya no me quiere más", indicó.

"Como era muy contundente el rechazo hacia mi persona, estuve pescando y la seguí. Me puse frente al banco y ella entró, yo estaba esperando. Después vino un auto y le vi cruzar la ruta y se subió", manifestó Verón, quien cuenta que luego persiguió el rodado.

Edid Andrea Acosta Espínola falleció tras recibir un disparo de arma de fuego, mientras el conductor del vehículo, identificado como Víctor Ramón Ramos Benítez, de 41 años, resultó con una herida de refilón en la espalda.

El automóvil de la marca Toyota, modelo Corona, color perla, en el cual se desplazaban las víctimas recibió entre siete a ocho impactos de bala de arma de fuego, todos en la parte trasera.

Otro detenido se defiende

El hombre que trasladó a Valerio Verón Méndez fue identificado como José Servín y dijo que el hombre le solicitó sus servicios como taxista y le pidió que lo traslade hasta la zona de Villeta.

Servín se presentó en la Comisaría 7ª Central e informó que en las inmediaciones bajó al hombre.

"Yo no tenía conocimiento de nada, el señor me contrató como taxista y yo le llevé. Él le quería sacar fotos a la pareja y solo me dijo que le íbamos a seguir hasta el banco", relató y aseguró que no se percató de que el hombre se encontraba armado.

"Él se bajó y comenzó a disparar. Él me apuntó y me guio hasta Ñemby y luego se bajó. De ahí fui directo a denunciar a la Comisaría, de terror fue para mí, nunca me pasó esto", dijo Servín.

Víctima denunció violencia familiar

El 19 de diciembre pasado, Edid Andrea Acosta Espínola se acercó hasta la Comisaría 22ª de Guarambaré para formular una denuncia por violencia familiar, en contra de su pareja Valerio Verón Méndez, con quien tenía dos hijos menores.

La mujer había manifestado que hace tiempo venía teniendo inconvenientes con su pareja a raíz de sus celos y que el mismo la agredía verbalmente, incluso la obligaba a mantener relaciones íntimas.

También había dicho que sus hijos menores presenciaban las agresiones y vivían atemorizados, por lo que para evitar que suceda algo peor solicitaba la exclusión del hogar del mismo.

De confirmarse que sea un nuevo caso de feminicidio, sumarán 36 las víctimas de este flagelo en lo que va del año.