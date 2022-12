Aún se descarta acuerdo entre Efraín y Euclides para las generales de 2023

El senador por Frente Guasu, Sixto Pereira, fue consultado al respecto en la mañana de este martes y manifestó que el sector innumerables veces habló con los diferentes actores de la oposición para buscar la formulación de una chapa presidencial única y dijo que no fueron escuchados.

"Mucho hablamos con Efraín (Alegre) y (Fernando) Lugo. No sé cuantas veces. Hablamos con kattya (González), la dupla de Hugo Fleitas y no se pudo llegar a una cuestión", señaló el legislador a radio Monumental 1080 AM.

Dijo que se trató de plantear un gobierno plural de caras a las elecciones generales 2023 y no encontraron "eco" a sus propuestas.

Por ello, un sector del Frente Guasu decidió salir de la Concertación Nacional y apoyar la candidatura presidencial de Euclides Acevedo tras el rechazo de Efraín Alegre como su compañera de fórmula a Esperanza Martínez, quien ahora se postuló para senadora dentro de la agrupación política de opositores.

"Entonces, salimos de ahí porque no había condiciones y hasta ahora no nos explicamos el por qué de la alternancia de nuestros socios Esperanza y Carlos (Filizzola) que están ahí, cuando hay desprecio a una formulación que es necesario", manifestó sobre sus pares del mismo partido.

Además, criticó la bajísima participación electoral en las internas de la Concertación Nacional del domingo y afirmó que con "terquedad" y "soberbia" no llegarían muy lejos en las elecciones del próximo año, para enfrentar a la ANR, que estará representado por la dupla cartista Santiago Peña-Pedro Alliana.

Efraín Alegre intentó retener el apoyo total del Frente Guasu en la Concertación Nacional cuando Euclides Acevedo le ofreció la vicepresidencia al sector progresista y generó controversia, principalmente, desde el choque de intereses entre nucleaciones.

Intentó incorporar su programa y el Partido Patria Querida reaccionó, diciendo que no existió consenso para incorporar la totalidad del programa del gobierno de la izquierda.

En consecuencia, parte del Frente Guasu aceptó que el senador Jorge Querey acompañara la candidatura del ex canciller nacional, para las presidenciales del próximo año por fuera de la Concertación.