Aumento sostenido de contagios en el Este entre no vacunados

Ciudad del Este y Alto Paraná tienen aumento de casos de Covid-19 y el 90% de los contagiados no están vacunados o no tienen el esquema completo.

El Hospital Integrado Respiratorio de Alto Paraná cuenta actualmente con 14 pacientes en sala común, 5 no cuentan con vacunas anti-Covid, 5 con una dosis, 2 con dos dosis, 1 con 3 dosis. En tanto, en la sala de cuidados intensivos suman un total de 27 pacientes internados, de los cuales 20 no cuentan con inmunización –es decir, un 74%– y el resto tiene dos dosis. “La mayoría de nuestros pacientes no están vacunados, son casi el 90%. Muy pocos son los que están vacunados y llegan con la forma grave, es decir, la vacunación es efectiva”, explicó el neumólogo Carlos Pallarolas, coordinador regional de Hospitales del Instituto de Previsión Social en Alto Paraná.

El médico considera probable que ya esté circulando la variante de ómicron por Ciudad del Este debido al volumen de gente provenientes de distintos estados del Brasil que a diario ingresa por el Puente de la Amistad hasta los comercios locales.

“Hay una alta probabilidad que ya esté circulando por la zona, que es muy particular y tenemos un tránsito fronterizo demasiado importante. Una vez que este en el Brasil, nosotros lo tenemos muy rápidamente. Si ya está circulando en la capital, difícilmente es que aquí no la tengamos. Además, hay pacientes con cuadros leves y muchos asintomáticos”, agregó.

Debido a que es altamente contagioso el neumólogo espera que pueda generar la inmunidad de rebaño en la región. “Es decir que más del 80 por ciento puede vacunarse o enfermarse. La vacunación está aumentando en los últimos días y ojalá la gente tome conciencia y se vacune, porque es lo que nos está ayudando”.

SOSTENIDO

Por su parte, el doctor Federico Schrodel, director del Hospital Regional de Ciudad del Este, explicó que Ciudad del Este y Alto Paraná siguen siendo focos del Covid. “Si vemos los números de la semana 52 epidemiológica tenemos un aumento de casos sostenido. Hace dos semanas teníamos prácticamente 1,7 por ciento, hoy llegamos a 4 por ciento de positivos”.

Mencionó que después de la campaña de vacunación, con visitas casa por casa, que se extendió del kilómetro 8 al 12, lado Monday y Acaray, se llegó a más de 25.000 viviendas, pese al rechazó, se pudo crecer en cobertura. “Pudimos crecer, se vacunaron más de 5.000 personas. Hoy el Alto Paraná tiene el 64 por ciento de su habilitada con la primera dosis y llegamos a un poco más del 52,7 por ciento con la segunda dosis”. WF