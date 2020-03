Asunciónico, otro de los eventos postergados tras brote de coronavirus

"Ante este hecho sin precedentes, nuestra máxima prioridad es preservar la salud y seguridad del público, artistas y equipos de trabajo, y acatar las medidas preventivas de las autoridades públicas y sanitarias", señala el comunicado que difundieron en redes sociales desde la organización.

Por el momento, no se conocen más detalles sobre la reprogramación del evento. Las autoridades del Gobierno habían decidido la suspensión de eventos y espectáculos de concurrencia masiva, como conciertos, reuniones gremiales, sociales, religiosas, políticas, deportivas y recreativas.

El Asunciónico es uno de los festivales de música de mayor concurrencia durante el año. Para esta nueva edición, figuran en cartelera artistas internacionales como The Strokes, Lana del Rey, Martin Garrix, Fito Páez, Cage, The Elephant y The Lumineers.

También están en la lista Natiruts, LP, La Vela Puerca, Airbag, Vintage Culture, Ratones Paranoicos, Wos, Jota Quest, Wallows y Two Feet.

Entre las bandas locales figuran Flou, Paiko, Kita Pena, Salamandra, Purahéi Soul, El Culto Casero, Mauricio y las Cigarras, Dali, Mente Nativa, Mocasinos, Funk'Chula y Super Turbo Diesel.