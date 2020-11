Asunción, Central y Caacupé con 100% de ocupación en camas de Terapia Intensiva

Si bien, la mayoría de los pacientes en estados críticos se encuentran en la franja de mayores a 60 años, las autoridades sanitarias manifestaron su preocupación por el aumento de casos en la población joven.

El jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Ineram, Alberto Ortíz, confirmó que en el centro asistencial un 100% de las camas de Terapia se encuentran ocupadas de forma permanente.

“Anteriormente teníamos más disponibilidad, pero ahora las camas se ocupan rápido y con pacientes más graves”, dijo el médico en entrevista con Monumental 1080 AM.

Asimismo, las camas de internación en sala común también se encuentran prácticamente colapsadas, atendiendo que la exposición y las aglomeraciones son constantes y los contagios van incrementando.

“Al comienzo teníamos pacientes con patologías de base, pero ahora ya no hay edad, ya no nos sorprende porque esto va a ser así. Los jóvenes están ingresando cada vez más al Ineram y no vemos una mejoría en eso”, agregó.

La ocupación total en salas comunes asciende a 100 camas, mientras que las 16 unidades de Terapia también se encuentran saturadas.

Hospital Ingavi superado

Por otra parte, el director del Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), Ricardo Oviedo, manifestó a la misma emisora radial que las camas de Terapia también tienen un importante aumento en el centro asistencial.

“Tenemos 18 camas de Terapia Intensiva y están ocupadas en un 100%. En cuanto a internados tenemos 80 camas ocupadas de las 88 disponibles. También tuvimos que habilitar 20 camas más en un bloque nuevo porque la disponibilidad es insuficiente”, dijo el funcionario.

Oviedo estima que la situación podría empeorar, por lo que el desafío para la previsional no solo tiene que ver con la necesidad de ampliar equipos, sino de contratar más recursos humanos que puedan manejar las unidades específicas.

Caacupé recibe pacientes en estado crítico

En cuanto al Departamento de Cordillera, la directora del Hospital Regional de Caacupé, Lourdes González, señaló que la ciudad recibe cada vez más a pacientes que llegan en estado respiratorio crítico.

“Nos preocupa mucho porque estamos recibiendo a muchos pacientes en estado crítico y sumado a las aglomeraciones de los últimos días en lugares de ocio (balnearios u otros) vamos a ver todos los resultados en los próximos días”, explicó la profesional.

La médica informó que un 100% de las camas de Urgencia se encuentran ocupadas, al igual que las seis camas de Terapia que están instaladas en el centro asistencial.

“Este es el peor momento para Caacupé, tenemos muchos pacientes que ya son de una edad vulnerable y que requieren 10 a 15 días de internación”, sostuvo.

Con relación a la cantidad de fallecidos, González aclaró que las cifras de noviembre son menores a las de octubre, afortunadamente. No obstante, insistió en que la preocupación está en las aglomeraciones que se registran para las actividades de ocio y entretenimiento social.

“Vemos que los protocolos ya no se cumplen día a día. Las personas comparten vasos de bebidas y tereré, y es difícil combatir contra eso. Estamos muy preocupados porque a veces no podemos recibir a más pacientes y tenemos que derivar únicamente a otros lugares”, concluyó.