El sistema sanitario, otra vez al borde del colapso por Covid-19

“Aumentaron muchísimos los casos. Doy un ejemplo claro, en Alto Paraná había 10 camas ocupadas, ahora 20. Acá en área Central trasladamos tres pacientes al sector privado”, señaló en declaraciones a la 1080 AM Radio Monumental.

A diferencia de la situación epidemiológica de hace 30 días, en la que los pacientes no requerían terapia ni presentaban complicaciones, ahora los enfermos con coronavirus acuden al sistema de salud en estado grave como en principio. “Así como fue al inicio, están llegando graves y necesitan directamente entrar a terapia intensiva. Eso hace que haya un número alto de ocupación nuevamente”.

No solo Covid-19, hay otros pacientes que requieren terapia como aquellos con ACV (accidente cerebrovascular) y los traumatizados, que representan el 40% de la ocupación de camas en terapia. Asunción y Central están al límite con una demanda del 98%. “La necesidad de asistencia respiratoria no te da ese tiempo que de repente te dan otras patologías. Tiempo que te da para estabilizar al paciente y para tomar una decisión médica si lo vamos a trasladar o ver algún lugar. Esto es muy rápido, tenés que decidir llevarle a tal parte porque el tiempo apremia”. Insistió en no relajarse en plena pandemia del coronavirus.

SITUACION EPIDEMIOLÓGICA

Un total de 557 personas están internadas por Covid-19 y 124 ocupan una cama en terapia intensiva, según datos registrados hasta el 23 de noviembre. Hay un aumento del 10% de casos en Central, advierte desde la semana pasada el Ministerio de Salud Pública.

El doctor Guillermo Sequera, titular de Vigilancia de la Salud, dijo que se registra un aumento gradual de casos e internaciones por coronavirus. “Me preocupa que esto está aumentando y que sature nuestro sistema de salud”, refirió en comunicación con la 1080 AM.

Fin de año representa un mes de encuentros, que deben estar regidos por los protocolos sanitarios, recomendó el doctor Sequera, para evitar el contagio de la enfermedad y el colapso del sistema sanitario.

“Hay países que no tienen segunda ola, como Corea, Taiwán y Filipinas. Se puede evitar una segunda ola, se puede controlar, si la tenés, puede ser más pequeña, un poco más controlada”. Pero todo depende del no relajamiento de las medidas sanitarias.

De Central se está expandiendo la enfermedad a otras localidades del interior del país, con las visitas familiares, comentó Sequera, por lo que instó a evitar viajar en caso de presentar síntomas de gripe, para que no ocurra un contagio masivo.



LAS CIFRAS



500 camas de terapia intensiva, estimativamente, dispone el sistema sanitario del Ministerio de Salud Pública (MSP).



40 por ciento de la ocupación de las unidades de terapia intensiva es usado por enfermos con otras patologías.



100 disponibilidades para terapia intensiva se cuenta en el sector privado para las derivaciones de pacientes.