Cerca de las 21.00 de este sábado, unos cuatro a cinco hombre encapuchados cerraron el paso a un conductor, que mediante una rápida maniobra retrocedió y a pesar de que lo siguieron logró escapar de los delincuentes, informó Telefuturo.

El joven llegó hasta la Comisaría 13ª Central para realizar la denuncia. En la dependencia policial fue acompañado por su madre. Según los datos, una vez realizada la denuncia la mujer volvió a su casa en su vehículo y su hijo en su camioneta.

Ya en su domicilio la mujer esperó con el portón abierto a su hijo, que cuando llegó al domicilió gritó a su madre que ingrese a su casa porque nuevamente era perseguido por una camioneta negra, la misma que anteriormente le cerró el paso.

El joven dejó el vehículo encendido con la llave puesta y entró a su casa. Los delincuentes encapuchados intentaron ingresar a la casa y finalmente se llevaron el vehículo.

La madre de la víctima, Liz Coronel, señaló que ante el temor y la violencia de los delincuentes tuvo que tomar a su bebé en brazos, y junto con su hijo subieron al techo, pasaron una muralla y escaparon para pedir ayuda al vecino. Contó que los asaltantes incluso dispararon a su camioneta.

“Yo me adelanté y salí de la comisaría antes, mi hijo me dijo 'ya llego enseguida'. Entonces, estando en casa, me dije 'voy a abrir nomás ya el portón'", narró.

Siguió contando que en ese momento "él (hijo) me grita 'mamá, entrá, me están persiguiendo otra vez'. Ahí veo la camioneta negra, como locos se bajan entre cuatro o cinco personas todas encapuchadas y ahí él deja su auto, entra y yo cierro la puerta", contó. La mujer dijo no entender la razón de tanta violencia.

El subcomisario Octavio Noguera señaló que agentes de Criminalística ya tomaron muestras de huellas dactilares y el caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público.