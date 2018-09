Artistas internacionales y variedad de estilos, en el mes de la primavera

La sexta edición del festival Paraguay Alternativo VI será el 11 y el 25, en la Manzana de la Rivera, con las bandas Cannibal Corpse, Napalm Death y Destruction, junto a otros artistas nacionales.

Cannibal Corpse y Napalm Death son bandas legendarias del metal de Estados Unidos y Reino Unido, respectivamente. Ambos grupos realizarán una gira en conjunto durante setiembre y octubre también por México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, entre otros.

Cannibal Corpse estará promocionando su decimocuarto disco, Red before black, publicado el año pasado, y Napalm Death lanzó recientemente un álbum recopilatorio Coded smears and more uncommon slurs.

FLOR DE JODA. La noche de celebraciones sigue el 21 de este mes con la fiesta Flor de Joda, donde sube al escenario al aire libre de la Costanera de Asunción la agrupación argentina Bersuit Vergarabat, que este año celebra treinta años de trayectoria musical con una gira por América Latina, Estados Unidos y Europa.

En la ocasión, también se presentan las agrupaciones locales Kita Pena y Talento de Barrio.

Pachanga. La exitosa banda argentina de rock en español Vilma Palma e Vampiro, formada en 1990 en la ciudad de Rosario (Argentina), también llega este mes. La reconocida agrupación se presentará el 21 de setiembre en el Yacht y Golf Club, como parte de la Pachanga Fest. Ahí sonarán los clásicos del grupo, así como nuevas creaciones.

Reguetón. El conocido como Rey del reguetón, Nicky Jam, llegará el 22 al Espacio Idesa (Aviadores del Chaco y Madame Lynch), para dar un concierto en PrimaVelvet, donde cantará sus canciones más conocidas como Hasta el amanecer, El perdón, entre otras muy escuchadas en las emisoras locales.

Eventos del mes

EVENTO: Pachanga Fest con Vilma Palma e Vampiros

Lugar: Yacht y Golf Club

Fecha: Viernes 21

Entradas: G. 60.000 y G. 120.000.

En venta: Red UTS

EVENTO: Paraguay Alternativo VI

Lugar: Manzana de la Rivera (Ayolas 129) Fechas: 11 y 25

Entradas: Desde G. 250.000.

En venta: Red UTS

EVENTO: Flor de Joda con Kita Pena, Bersuit Vergarabat, Talento de Barrio.

Lugar: Costanera de Asunción

Fecha: Viernes 21

Entradas: Desde G. 55.000 hasta G. 150.000.

En venta: Red UTS

EVENTO: PrimaVelvet

Lugar: Espacio Idesa (Madame Lynch y Aviadores del Chaco).

Fecha: sábado 22

Entradas: G. 85.000 y G. 115.000.