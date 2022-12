A una semana de las elecciones internas simultáneas, el presidenciable Arnoldo Wiens, ex titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y precandidato a presidente por el movimiento Fuerza Republicana del Partido Colorado, concedió una entrevista en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

En dicho encuentro —donde también estaba prevista la presencia del precandidato por Honor Colorado, Santiago Peña, pero este declinó la invitación—, Wiens se adhirió al pedido de varios referentes que exigen la renuncia del ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes, quien fue vinculado a Kassem Mohamad Hijazi, procesado por lavado de dinero.

Aseveró que Fretes “debe dar un paso al costado” para que en Paraguay podamos contar con una “Justicia creíble”. “Lo que necesitamos es seguridad jurídica. Creo que le haría mucho bien a la estabilidad de la Justicia y permita una renovación”, aseveró.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1601917542049906688 "Antonio Fretes tiene que dar un paso al costado, tiene que renunciar. Necesitamos seguridad jurídica, una justicia creíble", Arnoldo Wiens, precandidato a presidente



EN VIVO: https://t.co/pASLMhmyVb #TelefuturoPy #LaLupaPy pic.twitter.com/6ADViDmd80 — Telefuturo (@Telefuturo) December 11, 2022

En ese mismo sentido se refirió sobre la elección de la terna para nuevo fiscal general del Estado, cuya decisión está en manos del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Los candidatos son la ex ministra de Justicia Cecilia Pérez y los camaristas Gustavo Santander y Emiliano Rolón.

“Ojalá que ese proceso avance y tengamos un o una fiscal que pueda darnos garantía en materia de Justicia, que esa institución no sea un garrote contra ciertas personas o ciertas instituciones y permita que la Justicia sea más creíble, más transparente. La pata renga de nuestro país sigue siendo la Justicia”, afirmó el presidenciable.

Convenio con la UE: “Está contaminado políticamente”

En cuanto a la controversia que se desató en el país por el proyecto de ley para la derogación de un convenio con la Unión Europea (UE), el ex ministro del MOPC manifestó que “está contaminado políticamente”, responsabilizando al ex mandatario Horacio Cartes.

“En primer lugar, el 18 (de diciembre, día de las elecciones internas de los partidos) termina la era Cartes en Paraguay dentro del Partido Colorado, luego este tema va a pasar a segundo plano”, expresó.

Y añadió: “Perjudicar un tratado internacional que va más allá de una ley, por orden de prelación, es un adefesio jurídico lo que se está planteando”.

En tanto, resaltó que con Abdo Benítez y todo el sector oficialista sostienen y mantendrán la postura “a favor de la vida y la familia”, por lo que van a “luchar por los conceptos cristianos y constitucionales de lo que es la familia”.

Un vaivén de pronunciamientos a favor y en contra se generó en la sociedad paraguaya en los últimos días por un convenio con la UE, por el cual se accede a unos 38 millones de euros para financiar mejoras, útiles y alimentos en escuelas públicas de todo el país.

Nota relacionada: Presidente del Congreso está en contra de la derogación del convenio con la UE

La Cámara de Diputados ya aprobó un proyecto de ley para derogar el documento, con lo que se apeligran los beneficios del sector educativo. Ahora, la propuesta para dejar de recibir esos fondos está en manos de la Cámara de Senadores, que tiene previsto tratar el tema esta semana entrante.

“No abrazaremos impunidad”

En otro momento de la entrevista, Arnoldo Wiens alegó que tras las contiendas electorales del próximo domingo trabajará “por la reconstrucción de la unidad en el Partido Colorado, no solo con vistas al 30 de abril (día de las elecciones generales), sino con vistas a tener una buena gobernabilidad”.

Pese a dichas expresiones, el precandidato oficialista alegó que “no abrazarán la impunidad”, haciendo alusión al ex presidente Cartes. Dijo que este último debió renunciar a su candidatura a presidente de la ANR cuando fue designado como significativamente corrupto por Estados Unidos.

“Lo del famoso abrazo republicano, nosotros no vamos a abrazar la impunidad, no vamos a apañar la corrupción. Vamos a seguir en la línea de enfrentar al crimen organizado, la corrupción, pero sí vamos a respetar los resultados electorales. Para la unidad del partido, no hace falta abrazarme con una persona significativamente designada”, refirió.

Lea también: Arnoldo Wiens asegura que mujeres tendrán más del 50% de su gabinete

Wiens, quien este último sábado realizó el cierre de su campaña, también habló de algunas propuestas de gobierno, entre las que mencionó la formación de empleos y en fortalecer la educación para que los jóvenes tengan mayor acceso a trabajo.

“Yo voy a fortalecer de que los jóvenes estén más horas en aula a los efectos de que salgan con mandos medios. Para que salgan con capacidad y habilidad de trabajo”, aseveró.

Al mismo tiempo, dijo que buscarán impulsar políticas públicas para fortalecer a los emprendedores y “liberar de la esclavitud financiera a más de 400.000 paraguayos que están en Informconf”.