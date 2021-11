Armas presentadas por Dimabel eran de "juguete" y militares detenidos serán imputados

El Ministerio Público aseguró este martes, durante una conferencia de prensa, que los militares detenidos por la desaparición de armas incautadas de integrantes del crimen organizado serán imputados y que la mayoría de las armas presentadas por la Dirección de Material Bélico ( Dimabel ) no corresponden al lote desaparecido, además de tratarse de fusiles adulterados, así como del sistema persof o de aire comprimido.

Los tres detenidos son los suboficiales de material bélico Rodrigo Eugenio Arrúa Moreno, Octavio Daniel Arrúa Giménez y Malcriadez Miranda Cáceres, quienes serán imputados por los hechos punibles de quebrantamiento del depósito y manipulación de graficaciones técnicas, según afirmó el fiscal Marcelo Pecci.

Además, el agente fiscal señaló que los resultados de los estudios técnicos y balísticos “impactan porque no se trata solo de faltantes en la entidad que debe custodiar las armas que son incautadas y comisadas, sino también tenemos adulteraciones de partes del sistema de disparo que ya no estaban ensambladas”, a la vez de indicar que enviaron armas que no corresponden a las causas investigadas.

Por su parte, la fiscala Alicia Sapriza dio a conocer un documento en el que se detallan las cuestiones técnicas sobre el lote de armas, que consiste también en evidencias de varias causas.

Recordó que el caso se inició en marzo pasado con la incautación y que en octubre se realizó un allanamiento en Dimabel, donde se procedió a la incautación de 16 armas de fuego, en su mayoría, pistolas y fusiles que se encuentran en el depósito de la institución, que supuestamente correspondían a la causa 8294 del 2018.

“En ese mismo allanamiento, se constató el faltante de 6 armas de fuego. Al día siguiente del allanamiento, el 6 de octubre, se presentaron 8 pistolas por parte de Dimabel; 7 de estas 8 armas que la Dimabel envió el pasado 6 de octubre no correspondían a la causa 8294 del 2018”, indicó Sapriza.

Dijo que, tras el análisis de las armas de fuego, se determinó que, por ejemplo, la misma arma que ya había sido incautada en el 2018, luego en Luque en marzo del 2021, volvió a ser presentada en otra causa en octubre de este año.

“Con esto estamos corroborando un faltante importante de armas, no solamente en estos procedimientos, sino también hubo un reemplazo de Dimabel de 7 armas. Estas armas, en su mayoría, ni siquiera son consideradas armas de fuego. Son réplicas de armas de fuego. (…) Es grave que cuando le pedimos un inventario de las armas de la institución, nos entregaron fusiles de juguetes y armas sustitutas", agregó el agente fiscal.

Finalmente, resaltó que los números de series de varias de las armas verificadas fueron borrados. “Una vista simple se podía notar que varias de estas armas no tenían ningún vestigio de tiempo ni oxidación, sino que rastros nuevos, con nuevos datos de seriales”. Mencionó como ejemplo un arma que fue depositada en el año 2018, identificada como M16, pero que en el 2021 fue depositada ya solamente parte de ese fusil.

El 4 de octubre de 2018 en Asunción fue allanada una vivienda, donde buscaron un arsenal que iba a ser utilizado en el rescate de Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias Piloto, quien estaba recluido en la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

En aquella ocasión, el rescate fue frustrado tras acceder a la Policía y la Fiscalía a la información, incautando todas las armas, las cuales fueron enviadas a la sede de la Dimabel para que estén bajo resguardo de autoridades militares.

Posteriormente, el 25 de marzo de este año se realizó otro allanamiento en la ciudad de Luque, en el Departamento Central, en donde se incautaron de una pistola de la marca Glock, calibre 9 milímetros, con mecanismo de disparo automatizado o modificado (selector de tiro en la corredera), que tenía las mismas características de una de las armas que ya fueron incautadas en el 2018.

Por último, el 15 de octubre pasado, el coronel Víctor Urdapilleta, vocero de las Fuerzas Militares, indicó que los proyectos utilizados en el cuádruple homicidio en Pedro Juan Caballero fueron entregados a un destacamento de las FFAA.