Ante escasez, señor reparte agua gratis en Caapucú

Por tal motivo, el señor habilitó una canilla y luego prevé habilitar tres más ante la alta demanda, para que la gente interesada pueda abastecerse de agua potable e, incluso, agregó que con su camión sale a repartir el preciado líquido en tambores de 200 litros.

“Yo regalo el agua porque este pozo para mí fue una bendición del cielo. Pese a que se dice mucho que en Caapucú es difícil conseguir cavar y lograr obtener un pozo de agua a escasa profundidad, en mi caso fue distinto”, relató el generoso comerciante.

González Berino detalló que su pozo artesiano tiene 89 metros de agua acumulada y que a los 11 metros de la superficie ya se visualiza el líquido vital.

Víctor Ramón González Berino2.jpeg Víctor Ramón González Berino, dueño del negocio Corralón Ka'a Pukú, reparte el agua de su pozo a los pobladores de Caapucú, quienes padecen la escasez del líquido vital en la localidad del Departamento de Paraguarí. Foto: Gentileza.

“El señor Reinaldo Paniagua (que falleció recientemente por Covid-19) me ofreció el servicio de cavar el pozo y me había prometido que no me cobraría si no salía agua, pese a realizar el trabajo. Nuestra sorpresa fue grande al ver que a los 27 metros ya explotó una vena de agua dulce, algo poco usual en la zona”, explicó el señor que tiene una ferretería y un negocio de materiales en Caapucú.

Debido a la historia del pozo, y que lo considera como un “regalo del Dios”, ahora ofrece gratuitamente el agua a los pobladores por la abundancia de su aljibe.

“Como al comienzo no venía gente a retirar el agua que ofrecía, decidí publicar en las redes sociales para que mayor gente se entere. Así comenzaron a venir más personas y como algunos no podían venir, salí a repartir yo mismo en mi camión el agua en tambores”, comentó orgulloso de poder ayudar a sus compueblanos.

tambores de agua.jpeg En tambores de 200 litros, Víctor Ramón González Berino traslada el agua en su cambión para repartir a los pobladores de Caapucú, quienes padecen la escasez del líquido vital en la localidad del Departamento de Paraguarí. Foto: Gentileza.

Días atrás recordó que cargó unos 2.000 litros en 40 minutos para distribuir el agua, e incluso personal de la Municipalidad también acudió al sitio para acarrear el líquido vital. Después de este episodio, pensó que aparentemente se terminó el agua.

“Tras consultar al hijo del señor que me cavó el pozo, me dijo que la falla sería en el motor (que levanta el agua) por un eventual problema de baja tensión. Luego, me volví a sorprender a la noche cuando el agua comenzó a salir de nuevo en abundancia y sin problemas”, señaló.

El comerciante comentó que desde hace años que vive en la ciudad y aseguró que este año es uno de los más críticos ante la falta de agua para la ciudad de Caapucú, ya que desde noviembre pasado que atraviesan esta inusual escasez y estimó que ante la falta de lluvias grandes, la situación podría prolongarse hasta febrero próximo.

Situación crítica ante la falta de agua en Caapucú

Ante la sequía del arroyo Jaguary Guazú, que abastece del líquido vital a 17 compañías de la ciudad de Caapucú, Departamento de Paraguarí, la Junta Municipal declaró días atrás estado de emergencia sanitaria por incendios y falta de agua potable a la ciudad.

La situación crítica se prolonga por más de 60 días y unas 10.000 familias sobreviven comprando bidones de agua o recibiendo donaciones de las autoridades y la ciudadanía.

El arroyo Jaguary, uno de los brazos de la cuenca del río Tebicuary, sirve para la extracción de agua en la localidad a través del sistema de bombeo.

El agua se traslada a un estanque donde es tratada y, luego, se transporta al microcentro de Caapucú para así abastecer del líquido a toda la comunidad.