Ante decadencia del centro de la capital, piden auxilio a arquitectos

El edil señaló que ante las reiteradas críticas ciudadanas, por la situación del Casco Histórico, consideró necesario y urgente que la Intendencia gestione un convenio con la Asociación de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura de las universidades: Nacional y Católica. Esto, a fin de pautar algún tipo de asesoría o consultoría para que las instituciones realicen su aporte desde un criterio técnico para intervenir el espacio.

“Hasta el momento no hemos encontrado ninguna intervención de carácter técnico–científico que por lo menos pueda marcar una hoja de ruta de intervención, de parte de las autoridades públicas; entiéndase Gobierno Nacional, Municipalidad de Asunción y sociedad civil”, afirmó.

Resaltó que no se puede demorar más el abordaje del tema ya que el centro presenta dificultades “que tienen varias explicaciones y varias aristas”. Dijo que no hay una sola causa, y en consecuencia no hay una sola medida de intervención y tampoco se puede resolver en un corto plazo y a bajo costo.

Abandono. Desde hace varios años el centro de la capital sufre la emigración de negocios. Con la pandemia se intensificaron los procesos de mudanza de comercios y carteles de “alquilo” en los deshabitados y polvorientos salones.

La especulación inmobiliaria, los altos impuestos, la falta de suficiente estacionamiento, la cantidad de cuidacoches, son algunos de los factores.

Ante la falta de actividad, varios de los sectores se convierten en inseguros para transitar. A ello se suma el olor nauseabundo por la mala disposición de basuras y desechos biológicos en los tramos desolados, en su mayoría veredas destrozadas, que alejan al centro de ser una opción turística.

Ante el amplio cuestionamiento de la población, el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez -como de costumbre- culpó a otro sectores: al Gobierno Central, a los pocos dueños que tienen en su poder la mayoría de los edificios creando monopolio y a la prensa.

Sobre los edificios históricos, detalló que aprobaron una norma para el descuento del 100% de los impuestos a cambio de que los propietarios hagan trabajos de mejoramiento, pero nadie se acercó.

Odesur: Ante evento piden llegar a acuerdo

La concejala Rossana Rolón (ANR) presentó una minuta para encomendar a la Intendencia llegar a un acuerdo con el Gobierno Central para poner en condiciones la ciudad ante los próximos Juegos Suramericanos Odesur. Sin embargo, no logró los votos necesarios de sus colegas, mayoría oficialistas, para remitir el pedido al Ejecutivo municipal.