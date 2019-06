Andrea Valobra lanza videoclip de Poco a Poco

Poco a Poco, con un estilo pop-blues, se suma a No me Hagas Desaparecer y Llegaste, canciones que fueron lanzadas ya en el año 2017 por la artista, etapa en la que Valobra se redescubría como cantautora. También forman parte del material No Oh Oh y Para Salvarme, además de un cover.

Poco a Poco de Poco a Poco de Andrea Valobra

El videoclip, el cual cuenta con las cámaras de Juanjo Kriegman y la post-producción de Dee Arriola, se puede encontrar en el canal de Youtube de la artista, mientras que la canción ya está disponible en las principales plataformas y tiendas digitales.

En contacto con Última Hora, la artista contó su emoción por el cierre de su segundo álbum, que llegó después del material denominado Trece, que contó con tres canciones de su autoría y también de otras personas.

Asimismo, adelantó que ya se encuentra en proceso de grabación de un nuevo álbum y que no descarta tener colaboraciones con otros artistas.