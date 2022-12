Amber Heard pide otro juicio contra Johnny Depp

La actriz Amber Heard fue condenada en un juicio por difamación contra su ex pareja Johnny Depp.

El protagonista de la saga Piratas del Caribe (Pirates of the Caribbean) acusó a Heard de difamarlo en un artículo de opinión de 2018 que escribió para el The Washington Post.

En su sentencia, el jurado condenó a Heard y otorgó a Depp 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones de dólares en daños punitivos que luego fueron reducidos a 350.000 dólares.

El jurado también otorgó a Heard 2 millones en daños compensatorios, ya que la actriz realizó una denuncia cruzada contra su expareja a la que también acusaba de un delito de difamación.

Según el diario angelino, Heard presentó este nuevo recurso judicial ante el Tribunal de Apelaciones de Virginia el pasado 23 de noviembre.

En la apelación, el equipo legal de Heard alega que California era el único lugar apropiado para el juicio y afirma que Virginia era un "foro completamente inconveniente" para el caso.

Señala que tanto "ambas partes como la mayoría de los testigos de hecho... estaban ubicados en California, y ninguno de ellos estaba ubicado en Virginia”, señala el diario.

También se afirma que se permitieron en el proceso evidencias irrelevantes y perjudiciales para su clienta, mientras que se excluyeron las comunicaciones de terceros que supuestamente afectaron al estado mental de ambas partes, incluidas las comunicaciones de Heard con el personal médico.

Ahora el caso irá a un panel de tres jueces de la corte de apelaciones que tomará una decisión al respecto. Si Depp o Heard no están satisfechos con el nuevo fallo de la corte de apelaciones, pueden presentar una petición ante la Corte Suprema de Virginia.

La sentencia de ese mediático proceso, emitida por unanimidad del jurado el pasado 1 de junio, sostiene que tres frases escritas por Heard en un artículo de opinión publicado en 2018 por el diario The Washington Post difamaban a Depp, aunque también el actor difamó en una ocasión a su exmujer a través de su entonces abogado.