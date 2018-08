Alto Paraguay: Gobernador dice que no se debe a grupos mafiosos

Adorno dijo, en presencia de su madre, que honrará el voto de confianza que le dieron el pasado 22 de abril. “Me dedicaré a trabajar con todos los sectores, ya sea político, eclesiástico y con las organizaciones (civiles). A los miembros de la Junta les invito a sumar para trabajar por el departamento, que necesita de nosotros”, mencionó.

“Sabemos perfectamente la situación que atravesamos, por el tema del camino que abarca a todos los trabajadores, los ganaderos, productores y habitantes de tierra adentro. Los primeros 100 días de mi gobierno quiero trabajar para poder mejorar los caminos”, refirió el jefe departamental, mencionando a todas las localidades y comunidades indígenas afectadas por la crisis vial.

Agregó que, para ello, los recursos del gobierno serán destinados exclusivamente a mejorar los caminos de este departamento chaqueño. Además, Adorno se comprometió a trabajar sin dejar del lado la salud pública, pues, a su parecer, sin esto es imposible desarrollar el departamento. Igualmente, se comprometió a trabajar por la educación.

El nuevo gobernador chaqueño rememoró los lugares donde vivió, sobre todo en Toro Pampa, y ratificó, como ya lo había hecho después de terminadas las elecciones generales, que no le debe fineza a nadie, sino se debe al pueblo que le dio la oportunidad de llegar al cargo. “No represento a ningún grupo mafioso, nadie me va venir a imponer ni a decir qué tengo que hacer en mi gobierno, solamente al pueblo me debo”, indicó.

Máquinas destrozadas

Adorno comentó que no es un buen momento en el gobierno departamental y que la nueva administración asume, prácticamente, con maquinarias destrozadas, rapiñadas. “Hasta el último tenedor oñe mondá (se robó)”, dijo.

Sin embargo, sostuvo que esto no impedirá el trabajo porque confía en su capacidad de gerenciar y hacer acuerdos estratégicos que permitan mejorar los caminos, trabajando en conjunto con el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, la Asociación de Caminos y el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas.

Clausura. Debido a la inclemencia del clima se clausuraron algunos tramos, lo que impidió a aproximadamente 500 personas llegar a Fuerte Olimpo para presenciar la asunción de mando. Los buses que partieron de varios distritos tropezaron con el mal estado del camino y el cierre de portones que evitan el tráfico vehicular.

Por otra parte, en la fecha, la nueva Junta Departamental conformada por siete concejales sesionó y eligió la mesa directiva, donde la presidencia recayó en la concejala Norma Laguardia, del Partido Liberal, y como vicepresidente Erasmo Rodríguez (ANR).