"Estamos aquí para dar nuestro respaldo no solo al candidato sino a la ciudadanía y al voto popular de la gente. No hay ningún precedente que a través de la Corte se pueda cambiar el resultado electoral", afirmó el presidente del PLRA, Efraín Alegre.

Asimismo, el abogado Guillermo Ferreiro dijo que serán custodios de la democracia ya que quedó comprobado que la Alianza arrasó no solo en el distrito sino en todo el Departamento de Boquerón.

"No vamos a permitir y no vamos a tolerar un fraude electoral, ya fue declarado, no hay antecedentes y no tiene sustento", sostuvo. Sin embargo, afirmó que estarán muy atentos a las acciones que tome la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez señaló que la Corte tiene la oportunidad de resarcirse de las serie de acusaciones de ser servil a cierto partido político. "Basta de abusos, basta de dueños y patrones de la justicia", reclamó.

"César González ganó y lo que el Partido Colorado no pudo conseguir en la urnas hoy esta intentando conseguir a través de un fallo judicial. No les vamos a permitir que secuestren la voluntad popular a pesar de su dinero, a pesar de la estructura", manifestó a su turno la diputada Kattya González.

Agregó que la acción de inconstitucionalidad presentada por la ANR es improcedente y que se está dilatado demasiado el rechazo a esta acción.

Embed Representantes de fuerzas políticas integrantes de la #AlianzaBoquerónparaTodos (PEN,PLRA,PRF y @ppcpy), acompañamos al intendente electo César González, en una conferencia de prensa para denunciar el intento de la ANR, de violentar la voluntad popular. Boqueron eligió el cambio! pic.twitter.com/43yhrFqAFs — Esperanza Martinez (@esperanza_py) October 26, 2021

Finalmente, el intendente electo César González destacó que la oposición también ganó cinco lugares en la Junta Municipal, mientras que el Partido Colorado solo logró meter a dos concejales.

"Hemos ganado la Intendencia con una diferencia de 55 votos, no hubo ninguna incidencia en ese día, no se ha labrado acta de incidente electoral, así que todo lo que después se reclame es extemporáneo y eso no lo digo yo, sino lo dijo el juez electoral", ratificó.

A pesar de existir una sentencia de la Justicia Electoral, el Partido Colorado recurrió a la Corte Suprema de Justicia por medio de una acción de inconstitucionalidad, alegando irregularidades en uno de los locales de votación.

Dirigentes de diversas comunidades de la zona también lanzaron un comunicado para exigir que la Corte Suprema de Justicia rechace este recurso y se realizaron manifestaciones frente a la vivienda de Elmer Vogt, derrotado en los comicios pasados, para que se respete la elección del pueblo.