Alex Fernández dedica a su padre su nueva canción El tiempo no perdona

"Creo que va a venir bien ahora, porque a pesar de todo, la gente está muy receptiva y el video quedó increíble, me hizo llorar muchísimo", expresó Alex.

A la canción la acompaña un video con la letra de este tema sobrepuesta a una serie de fotografías que viajan atrás en el tiempo y relatan la historia del cantante con su padre.

Alex Fernández - El Tiempo No Perdona

Ambos han estado muy unidos desde siempre, explicó el joven, aunque este vínculo ha sido más mediático desde el pasado 14 de noviembre en la gala de los Latin Grammy, en la que por primera vez el icono de las rancheras Vicente Fernández, su hijo Alejandro Fernández y su nieto Alex cantaron juntos acompañados por el Mariachi Sol de México.

Mariachi de vocación

Hace aproximadamente tres años Alex acudió al estudio del rancho de Guadalajara de su abuelo para que le ayudara a grabar una canción dedicada a su abuela y a su madre, y fue entonces cuando Vicente se sorprendió del talento que desconocía de su nieto y le dijo que le grabaría un disco, pero del estilo que el joven quisiese, según el nieto.

"Este género (mariachi) es mi favorito y por eso lo elegí. Nadie me obligó, de hecho al contrario, mi abuelo no tenía idea de que iba a ser este género cuando me dijo que podía elegir el estilo que quisiera y cuando se lo dije se impresionó, pero estaba contento", detalló.

Sin embargo, parte de su familia y allegados no vieron bien su decisión por aquel entonces.

"Ellos creían que era mala idea escoger este género porque cuando me lancé estaba un poco muerto. Me decía que era música anticuada, para gente grande y para terminar la fiesta, pero al final del día es importante que uno cante lo que le gusta, las tendencias siempre van a cambiar y si no disfrutas no conectas con el público", apuntó.

Después de su decisión le salió bien la jugada, pues actualmente el mariachi se encuentra en un buen momento dentro de un resurgir de la música regional mexicana a la que se están acercando muchos jóvenes y cuyos seguidores siempre han sido muy fieles.

Además, su canción Te amaré, sencillo de su primer disco, cuenta con 9,3 millones de visitas en YouTube.

Y es que el cantante se recuerda escuchando y disfrutando rancheras desde pequeño y, ahora que también las puede interpretar desde los escenarios, no cree que eso cambie a lo largo de su carrera.

Colaboraciones con otros artistas

Sin embargo, no le importaría hacer colaboraciones con artistas que interpreten música distinta a la suya, como podría ser el caso de su hermana Camila, quien también está incursionando en el mundo artístico, pero se ha decantado por sonidos cercanos al rythm and blues y al jazz.

"Hasta ahora no hay nada planeado (con Camila), pero no le veo ningún problema, yo creo que sería una mezcla de la que saldría algo muy interesante", explicó.

Durante esta cuarentena, Alex está pasando mucho tiempo con su familia y se encuentran en un muy buen momento a pesar de las dificultades, ya que en esta difícil época los problemas pasan a un segundo plano.

"Al estar todos encerrados y conviviendo hemos valorado mucho que estamos bien, juntos y pasando tiempo en familia. Había algunos malos entendidos en la familia y se arreglaron. Estamos mejor que nunca gracias a Dios", terminó.