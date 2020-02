El artista interpretó varios temas de su nuevo álbum, como El trato, Back in the city, Ese lugar, No tengo nada, además de Mi persona favorita, canción que la canta junto a Camila Cabello y que fue premiada en los Grammy como Mejor canción pop y Mejor grabación del año.

Sanz manifestó que vino al país con todas las ganas de que sea una noche inolvidable para todos. "Lo llevamos a Paraguay en las venas", remarcó.

En un momento de la noche se exhibió un video de la organización Greenpeace, para concientizar sobre el cambio climático y sus terribles consecuencias para el mundo.

Muchos artistas han alzado sus voces para intentar frenar el uso desmedido de los recursos naturales, además de la contaminación de los océanos, ríos y mares.

Lea más: Alejandro Sanz: “El público paraguayo tiene mucha energía”

Posteriormente, continúo el show con Looking for paradise, con una excelente interpretación de una de los cuatro integrantes del coro que lo acompañó, además de varios músicos.

La versión original cuenta con la colaboración de la estadounidense Alicia Keys.

No obstante, aún faltaban por llegar los clásicos, como Quisiera ser, Y si fuera ella y Amiga mía, entre otros. Varios de estos temas fueron interpretados en piano y en solitario por el músico español.

El público acompañó de manera magnífica con gritos y aplausos y el estadio estuvo casi repleto.

Finalmente, poco antes de las 23.30, luego de dos horas de concierto, la canción Corazón partío puso fin a la velada y el cantante fue ovacionado por el público.

La agrupación paraguaya Partes Iguales, que lleva más de 20 años en la escena local, fue telonera de Alejandro Sanz.