Alejandro Sanz: “El público paraguayo tiene mucha energía”

El cantante, con más de 25 millones de discos vendidos, llega como parte del tour La Gira, que incluye shows en Lima (Perú), Montevideo (Uruguay), y Buenos Aires (Argentina), además de Ecuador y Colombia, presentando su último álbum, El Disco.

“Voy con muchísimas ganas (a Paraguay). Recuerdo mi última actuación allá con mucho cariño, fue muy emotiva. El público tiene mucha energía”, expresó el Alejandro Sanz, en una entrevista exclusiva, vía telefónica, con Última Hora.

“Estoy muy contento y agradecido”, agregó acerca de las presentaciones que tiene previstas.

“El fin último de un artista es estar sobre un escenario y compartir todo el trabajo que hace en un estudio a puerta cerrada, y poder brindarlo a la gente. Además, tener la oportunidad de viajar a diferentes países donde ya tienes amigos, recuerdos, público y gente que quiere escuchar lo que haces. Entonces, para mí, eso es lo más bonito ”, confesó.

GRAMMY. “Cuando escribes un disco no lo haces pensando en los premios que te vayan a dar, porque no sería ni sano ni realista”, reflexionó Alejandro Sanz, en referencia al Grammy que recibió recientemente, en el rubro de mejor álbum de pop latino por El Disco.

Sin embargo, agregó que “es muy bonito” cuando te reconocen el trabajo, tus propios compañeros y la gente en general. “Es un reconocimiento increíble, y es como la guinda del pastel terminar este disco con ese reconocimiento”, apuntó.

BUENA RACHA. Para el intérprete de Amiga mía, el año 2019 “de fuera parece más difícil de lo que fue”, señaló, en referencia a publicaciones que aducen a sus problemas financieros.

“En lo profesional fue un año increíble, fantástico, no he podido disfrutar más de mi trabajo. Todo lo que me ha traído El Disco, ha sido bueno”, afirmó.

En cuanto a su vida personal, refirió, “todo el mundo tiene problemas, cosas que son personales y de cada uno”. No obstante, si realiza un balance afirma que se quedará con lo bueno y positivo. “Además, no me atrevo a quejarme en lo absoluto, porque me puede caer un rayo justiciero y fulminarme. Soy un privilegiado de la vida ”, remarcó.

PROYECTOS Y AMOR. “Tengo varios proyectos, pero en ese año me quiero concentrar en La Gira y quizá sí sacar algún dueto, alguna canción suelta con algún compañero, pero de momento no hay nada cerrado”, aseguró.

El cantante, que popularizó temas como Corazón partio, dijo que el amor seguirá vigente en sus canciones.

“Todo el mundo le canta al amor, incluso los reguetoneros más avezados. El amor es un tema que nunca va a acabar, lleva con nosotros desde que el ser humano es ser humano, y es el leiv motiv de todo lo que ocurre alrededor, y si hablamos de arte, de cualquier expresión artística, siempre ha sido un tema más recurrente, probablemente, porque es algo de lo que se puede hablar toda la vida y nunca se llega a comprender del todo. Hasta que no descubra de que se trata el amor, no voy a parar de escribir sobre él”, expresó el cantante a ÚH.

REPERTORIO. Temas como El trato, Te canto un son, It’s Ok y Azúcar en un Bowl son los hits que conforman el decimosegundo álbum del artista. En tanto, que en el concierto también sonarán canciones como Mi Persona Favorita, con Camila Cabello, Los Lugares, con Residente, y Black in the City con Nicky Jam.