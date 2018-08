Alejandro Sanz comparte la historia de la Orquesta de Reciclados de Cateura

Es increíble lo mucho que se puede llegar a hacer con tan poco. #LaMúsicaEsDeTodos #OrquestaDeCateura

➡️ https://t.co/6tc352HQCw

--

It's amazing how much you can get to do with so little.

--

É incrível o muito que se pode fazer com tão pouco. pic.twitter.com/oamlqIuJfL