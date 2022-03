Ahí hablamos de otro precio

Tal como les sucedió en marzo de 2107, se dejaron llevar por el apresuramiento.

Aquella vez, el senador Julio César Velázquez, a los gritos desde su banca, se atribuyó la presidencia del cuerpo legislativo y luego dio entrada a un proyecto que modificaba el reglamento interno de la Cámara. Creyeron que abrían así el camino para habilitar la figura de la reelección presidencial. Lo que estaban abriendo, en realidad, eran las puertas del infierno, pues lo que vino después fue todo lo contrario a lo que buscaban. Si no se hubieran apurado con aquella innecesaria reunión “mau”, probablemente lo hubieran logrado.

Ahora, de nuevo se precipitaron. Seguros de tener los votos necesarios para reelegir a Alliana, decidieron hacer inmediatamente la sesión extraordinaria para elección de mesa directiva.

El cambio recién se producirá el 1 de julio, pero resolvieron modificar el reglamento y elegir ya. De paso, confirmarían que no existían los votos para el juicio político a la fiscala general del Estado y propiciarían la presentación inmediata de un libelo acusatorio kañy, que sería votado y rechazado. Y asunto olvidado. Así, la presidencia de Diputados y la Fiscalía General seguirían controlados por el cartismo.

Un solo dato discordante preocupaba a Alliana y lo hizo público cuando anunció la convocatoria a la sesión preparatoria: el vicepresidente Hugo Velázquez se había instalado desde hace unos días en el Congreso y operaba activamente con diputados de varios partidos.

En la mañana del jueves, día de la reunión, los diputados de Honor Colorado hicieron recuentos y verificaron, con desesperación, que algunos votos supuestamente seguros habían migrado al otro sector.

Alliana intentó desconvocar la sesión, pero ya fue tarde. Los de Añetete y los partidos de oposición también habían contado los apoyos y seguirían adelante. Pronto los cartistas comprobaron que retener al secretario general de la Cámara, Carlos Antonio Samudio, era un método demasiado salvaje y que solo restaba la vía del patoteo. Bachi Núñez se ofreció como jefe de “barra brava”, pero le faltó cultura futbolera. Deberá aprender a taparse los labios, tal como hacen los jugadores, para que no se escuche cuando le anuncia al patrón que “iba a entrar para armar quilombo”.

La suerte ya estaba echada. Los liberales decidieron cuál de ellos se quedaría con la presidencia a través de una suerte de rifa parroquial con los nombres en una caja de zapatos. Hubo allí alguna reminiscencia burlesca a la llegada al poder de Higinio Morínigo en 1940. Aquella vez se usó una caja de fósforos.

Luego, los medios cartistas pusieron énfasis en la traición de Velázquez “por preferir a un liberal en la presidencia de la Cámara antes que a un correligionario”. Es bueno recordarles que cuando su líder estuvo en el gobierno también ordenó que sus bancadas parlamentarias apoyaran presidencias liberales.

No es un tema de traiciones. Se trata de política paraguaya y de la ley de oferta y demanda. Cartes dejó escapar algunas tortugas llanistas. El periodista y escritor Bernardo Neri Farina lo definió en Twitter de un modo que yo no me animo a hacerlo: “Parece que el mensalão del patrão fue superado ampliamente por la oferta taurina”.

Un desconsolado Bachi Núñez se quejaba porque “ofrecieron hasta la turbina de una binacional”. No hay derecho a la queja. Son las reglas del mercado.

Y, ahora, ¿habrá votos para el juicio político a Sandra Quiñónez? Ya me imagino a más de un diputado contestando: “Puede ser. Pero ahí hablamos de otro precio”.