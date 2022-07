Abuelo se queda sin piernas y familia sigue pasando suplicios en IPS

No obstante, denunció que no fueron avisados del momento en el que su abuelo ingresó a quirófano.

La nieta del paciente explicó que alrededor de las 22.45 del lunes una tía fue a consultar a los médicos sobre la hora en que don Ramón Samudio ingresaría a la sala de procedimientos y la respuesta fue que la amputación ya concluyó.

“Nosotros como familia les aclaramos que no íbamos a volver a firmar la autorización. Nos dijeron que no era necesaria. Pero luego, cuando la prensa se retiró, me dicen que ellos necesitan una autorización. Dijeron que si no se firma, no se va a poder operar y que él está empeorando. Accedimos a firmar un nuevo formulario”, manifestó a NPY.

Lea más: IPS niega error en amputación y abre sumario por "falta de comunicación"

Vallejos reiteró que la familia no está de acuerdo con la justificación que les dio la previsional sobre un supuesto error de comunicación a la hora de la intervención, luego de que al paciente le amputaran la pierna derecha, cuando el mismo ingresó para que fuese amputada la izquierda.

“No puede ser así de simple un error. Esto es gravísimo. Nosotros pedimos el informe del cirujano en el que se deja constancia de que se decidió cambiar de pierna y no nos dieron. Esto en medicina es grave, esto es negligencia”, dijo.

Críticas hacia la fiscala

La Fiscalía inició una serie de diligencias tras la denuncia de los parientes del hombre de 78 años de que los médicos le amputaron la pierna equivocada en el Hospital Central de IPS.

La fiscala Bernarda Álvarez solicitó informes y dispuso la intervención de la Dirección de Medicina Legal del Ministerio Público para coadyuvar en la causa.

Le puede interesar: Paciente impide que médico le opere la mano equivocada en IPS

No obstante, poco tiempo después el Ministerio Público informó que la Fiscalía General asignó otra agente fiscal en el caso, que intervendrá conjuntamente con la fiscala interviniente.

La nieta del paciente cuestionó el desempeño de la fiscala Álvarez e informó que la misma confiscó todas las pruebas que la familia tenía sobre la supuesta negligencia.

“La fiscala llevó los documentos, los encajonó o los incineró para cubrir las pruebas, porque yo no tengo copias. Nosotros necesitábamos de nuestra fiscala, le llamamos, no nos atendió, nos desvió la llamada”, dijo.

Lea más: Familia de paciente amputado denuncia que continúan los errores en IPS

Para Yanina Vallejos, “todo el actuar de la gente del IPS y de la Fiscalía es sospechoso”. “No me es válido que se hayan sentado a confabular lo que nos iban a decir”, acusó.

IPS dice que informará periódicamente a familia

Tras la ola de críticas, el Instituto de Previsión Social emitió este martes un comunicado por el cual informó sobre la situación clínica del paciente.

Señalan que el hombre está lúcido, estable y con respiración asistida. Indicaron que ayer se realizó la nueva cirugía que estaba “programada”.

Asimismo, la previsional se compromete a brindar un reporte periódico a la familia del afectado de modo a que estos accedan a datos "fidedignos".