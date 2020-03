Abuelo de niña dice que familia era amenazada por el detenido

"Su novia era una mi hija y después justamente por su violencia, ella me dijo: 'Papá, yo no aguanto más, quiero seguir estudiando y él no quiere que yo estudie, él no quiere que hable con mamá, no quiere que venga más en casa, no quiere que yo me vaya al colegio, no quiere que yo tenga celular para que no me comunique con ustedes'", relató a radio Monumental 1080 AM.

"Ella me dijo: ‘Si yo me dejo, papá, de él, él dice que nos va a matar a todos, que tiene capacidad de matarnos a todos y que a vos te va a matar’. Entonces yo le dije: ‘Mi hija, eso es presión sicológica, no tiene forma de mantenerte encerrada, entonces te aprieta de ese lado. Yo no tengo miedo, si vos te decidís, yo apoyo tu decisión’, le dije", contó el hombre.

En ese sentido, señaló que su esposa llegó a hacer una denuncia en contra de Martínez Núñez, pero que su propia hija en su momento lo defendía. Aseguró que el hombre conocía muy bien a su nieta, ya que en cierto momento iba de seguido a su casa.

Por otro lado, desmintió categóricamente que el crimen de su nieta haya sido parte de un supuesto ritual satánico, como algunas versiones apuntaban.

"Esto no fue un ritual satánico, nada que ver. Él compró un auto para eso, para despistar supuestamente. Esto es una cosa que él estaba preparando; hace 20, 22 días que se separaron con mi hija y de ahí él se pasa rondando por la casa", indicó.

Asimismo, el abuelo manifestó estar "100% seguro" que el cuerpo calcinado hallado por la Policía el domingo pasado es el de su nieta. Él participó en el levantamiento del cadáver.

También criticó a organizaciones de derechos humanos, debido a que una aparente abogada de una comisión de derechos humanos fue hasta la sede policial donde estaba detenido Héctor Martínez Núñez para verificar que este no sea torturado.

En medio de la búsqueda, un hombre encontró un cadáver calcinado en una propiedad ubicada a la altura del kilómetro 26 de la Ruta PY02, Minga Guazú. Se sospecha fuertemente que se trata de la niña.

La Fiscalía aún no pudo confirmar que los restos corresponden a la menor raptada. Además de Héctor Martínez Núñez, la Policía Nacional informó el domingo que hay otras dos personas arrestadas: la madre de Martínez, Limpia Concepción Núñez Goiburú, y Elvio Ovidio Carozo Cristaldo.