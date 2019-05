Absuelven a ex ministra de la SEN en caso de supuesta lesión de confianza

La ex ministra de la SEN, Gladys Cardozo, fue absuelta este jueves de una causa por lesión de confianza.

El tribunal determinó que la Fiscalía no pudo demostrar que la ex titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Gladys Cardozo y el ex director de la Unidad Operativa de Contrataciones de la institución, Aníbal María Benítez, hayan cometido lesión de confianza.