Abogado desliga a Horacio Cartes de operaciones en Brasil

El ex presidente de la República Horacio Cartes está desvinculado de la investigación, según afirma su abogado.

El abogado Pedro Ovelar, defensor del ex presidente de la República Horacio Cartes explicó este martes que la última resolución dictada en la causa trata de una nulidad de todo el proceso con relación a su cliente.

"El Tribunal Regional Federal determinó que no existe ningún crimen cometido por el ex presidente Horacio Cartes y no se puede aplicar ningún artículo del Código Penal por la conducta que él realizó", expresó en conversación con Última Hora.

Aclaró que no es jurisdicción brasileña juzgar conductas ocurridas en otros países, en este caso en Paraguay. Además, manifestó que las resoluciones están ante el Supremo Tribunal Federal y el Superior Tribunal de Justica, ambos de Brasilia.

"La decisión de este último órgano para la libertad de Horario Cartes, del año pasado, fue en el mismo sentido de determinar que no hay hecho punible y no hay jurisdicción brasileña competente", agregó.

El abogado manifestó que se enteró por la prensa de las diligencias que se realizaron en el Brasil y aclaró que "no tienen absolutamente nada que ver con el ex presidente Horacio Cartes y que son líneas de investigación absolutamente separadas de lo atribuido a él en su momento y anulado".

"Erróneamente se lo quiere vincular con estos procedimientos, no hay un solo elemento una sola prueba un solo indicio que tenga vinculación con el ex presidente, aunque pueda derivarse de una causa en la que él estuvo procesado, pero en otra línea separada de la investigación", agregó.

Explicó que el origen de los operativos en el Brasil se denomina "Cambio y Desligo" que tiene que ver con envíos de dinero de Brasil a Uruguay y no está en esa línea investigativa una vinculación con Paraguay .

Manifestó que el tema que vincula a Paraguay se relaciona al tiempo en que procesan a Darío Messer, quien estuvo prófugo de la Justicia brasileña en Paraguay e indica con quién persona estuvo escondido y dijo que "nunca tuvo que ver Horacio Cartes".

"Incluso en su delación premiada no le involucra a Horacio Cartes, ya sea de cambios o remesas de dinero en negocios, salvo la ayuda económica de Horacio a Messer a través de su hermano Julio, que vive en Estados Unidos, para su defensa jurídica", expresó.

Aseguró que ni para obtener beneficios judiciales pudo involucrar Messer al ex presidente, porque "no hay ningún tipo de vinculación, emprendimientos o negocios con Messer".

Por último, destacó que "aunque gasten algunas personas o medios palabras y tintas en querer vincular a Cartes en estos procesos, él nada tiene que ver con él y que el desenlace va a ser siempre el mismo, la inocencia del ex presidente".