"A Mazzoleni no le dejaron trabajar", sostiene sindicalista

''Los políticos siguen decidiendo en Salud. Yo creo que a Mazzoleni no le dejaron trabajar, también creo que no supo controlar a su entorno o no le dieron esa potestad de poder cambiar ciertas estructuras dentro del Ministerio'', dijo González en comunicación con Telefuturo.

La representante sindical aseguró que con la salida de Mazzoleni, el Paraguay tiene una gran oportunidad de que se produzca un verdadero cambio en el Ministerio de Salud.

“Ojalá pudiéramos trabajar en conjunto y poner a la persona más preparada. Necesitamos alguien que golpee la mesa a Hacienda o que les dé un stop a los políticos”, dijo.

Rosana González señaló que es probable que si sigue el mismo equipo de Mazzoleni, no se producirán cambios significativos.

“No queremos solo un cambio de piezas como para justificar el tiempo de no respuesta a todos los pedidos. No queremos que traigan a alguien que no esté acorde a esta responsabilidad, ese es nuestro temor como gremio”, sostuvo.

La funcionaria lamentó que el Ministerio de Salud esté manejado por los políticos que “seguramente están reunidos para proponer a sus candidatos a ministro”. “Queremos que sea una persona capaz y que no sea alguien que represente a un sector político”, dijo.

La secretaria general del Sindicato de Médicos apeló a que el Gobierno dé participación a los trabajadores para proponer a personas honorables y capaces para ocupar el cargo de ministro.