¿Alguna vez consideraste a Panamá como destino para vacacionar? Es un punto obligatorio para quienes viajamos de América Latina a prácticamente cualquier otra parte del globo. Un hub que nos conecta, y quizás sea justamente esa la razón por la cual no la veíamos con ojos curiosos. Lo que me empujó a realizar ese descubrimiento fue una travesía reciente en la cual me percaté de que al hacer la conexión allí, la aerolínea me permitía marcar sin costo un stop over, es decir, pasar la noche, así que decidí darle la oportunidad y conocerla por primera vez en 24 horas.