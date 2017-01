Vergonzoso: Guardia del Aeropuerto es cesado por extorsionar a pasajero

El funcionario, identificado como Blas Medina, ya fue separado del cargo, según confirmó el director administrativo del aeropuerto Silvio Pettirossi, Rubén Aguilar.

De acuerdo con la denuncia de Ramela, un extranjero que es asiduo a nuestro país, ya que, según comentó, vivió mucho tiempo en suelo paraguayo, el funcionario identificó que en su bolsón de mano llevaba 5.000 dólares americanos, hecho que resultó sospechoso para los controladores, que lo sometieron a una serie de preguntas. "Me abrió el bolso y revisó; me hizo preguntas. Luego fui controlado por agentes de la Senad, que me hicieron muchas preguntas también; todo era sospecha de drogas. Me preguntaron por qué llevaba dulce de leche y dulce de guayaba en mi maleta", relató el suizo en conversación con la 970 AM.

100 DÓLARES. El extranjero continuó con detalles del hecho y allí afirmó que el guardia lo siguió al terminar los controles y le pidió una suma de dinero para evitar otros controles. "Te hice un favor, pero si podés colaborar conmigo...; o si no, te van a revisar otra vez todo, van a chequear uno a uno los billetes", fueron las palabras del guardia, según relató Ramela.

Luego de decirle esto, Medina se dirige al baño –a donde le pide que le siga–; el suizo va tras él y dentro le da 100 dólares. Luego el guardia sale por la parte trasera para evitar las cámaras, según explicó la presunta víctima. El resto de las escenas relatadas por Ramela sí fueron captadas por el circuito cerrado y fueron la prueba de la institución para separar a Medina de sus funciones.

El hombre ya fue sumariado en otra ocasión por ser presunto cómplice en la fuga de unos ciudadanos de Bangladesh en la terminal aérea.