"Ellos (los del Gobierno) manifiestan que están asistiendo con las necesidades básicas. Dan comida, agua, los llevan a comedores que están en la zona tratando de paliar la situación. Eso es lo que a nosotros nos manifestaron", dijo Estigarribia a la 970 AM.





Comentó que existe la probabilidad de que el grupo que dice no recibir ayuda es el que no acepta moverse del lugar para no abandonar su vehículos, ante el miedo de que las pertenecías sean robadas. Reiteró que el grupo "sí está recibiendo ayuda".





"Mañana llegaría un funcionario consular para verificar la situación. No enteramos hoy de esto por los medios de prensa ya que ningún afectado se puso en contacto con el Consulado", agregó la mujer.





Algunos hombres que se encuentran aislados desde hace una semana en la localidad de Purmamarca, provincia de Jujuy (Argentina) logró contactar con los medios de prensa y, con voz de temor, comentó que el Gobierno del vecino país no colabora con el sector y que ya no les queda nada que comer.





Hace siete días paraguayos quedaron completamente aislados en Jujuy debido a que el camino está cortado por el desplome de lodos y piedras que les impide continuar el camino. Ya no tienen alimentos para subsistir y no cuentan con abrigos. Son camioneros y turistas que buscaban regresar a Paraguay.