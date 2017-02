La lucha que parece eterna



"Todos por Vania"

Sarcoma sinovial, ¿qué es?

La adolescente, que reside en el barrio Santa Librada de Villa Hayes, Chaco paraguayo, confía en que algún día podrá sanarse."Uno no está preparado para esto", agregó luego Liliana, quien como madre intenta darle toda la fuerza posible para que no se sienta mal.En noviembre de 2015 se le extirpó un tumor a la joven, que volvió a crecer luego de 10 meses, por lo que nuevamente fue operada el 15 de setiembre último. Fue cuando los estudios finalmente arrojaron que el tumor era maligno.Desde el 23 de setiembre pasado Vania es sometida a quimioterapias, que son cubiertas por el Instituto de Previsión Social (IPS), en caso de no hacer uso de anestesia. Sin embargo, los estudios que necesita realizarse en un mes, aproximadamente, deberá hacerlos en el Instituto Codas Thompson y tienen un costo elevado para la familia. Se trata de un estudio de Pet Scan, con el que los médicos evaluarán de nuevo el estado de la joven. Sus padres están tocando hoy las puertas para lograr reunir los USD 1.500 (alrededor de G. 8.500.000) que costará el procedimiento.Vania va por su sexta quimioterapia, que será este lunes 6 de febrero, y los medicamentos que necesita para el efecto tendrán un costo de G. 3.500.000. "Somos gente humilde, no tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas por ella. Estamos con la ayuda de familiares, pero ya no podemos más, los tratamientos son muy costosos", manifestó Liliana, al hacer un llamado solidario a la ciudadanía.Luego de esta sexta quimio a Vania le quedarán otras dos. Además pretenden someterla a unas 30 a 35 sesiones de radioterapia, según los resultados de los estudios. "Lastimosamente no se pudo sacar todo el tumor, por eso necesita de ese estudio, ya que está muy comprometida una de las arterias principales de su corazón", comenta la madre.Tras el llamado a la solidaridad a través de las redes sociales, los vecinos y pobladores del Bajo Chaco, e incluso de un paraguayo que reside en Estados Unidos, empezaron a extender una mano a esta adolescente luchadora. Este sábado 4 de febrero realizarán una pancheada a partir de las 19.00 en la casa de la familia Samaniego de Villa Hayes. El costo es de G. 10.000. Para colaboraciones pueden contactar con Liliana alIgualmente, personas de buen corazón donaron artículos como carteras, ropa y joyas, que serán rifados. Pero eso no es todo, una artista chaqueña -quien prefirió mantenerse en el anonimato- donó una de sus obras, denominada "Venus", que es una pintura abstracta al óleo. La obra de 70 cm por 50 cm (que se puede apreciar abajo) empezará a ser subastada con una base de G. 3.000.000 a partir de las 18.00 de este viernes y las ofertas se recibirán hasta la misma hora de este lunes 6 de febrero. Los interesados pueden comunicarse alcon la fotógrafa villahayense Camila Violeta Barrios, quien desde su cuenta en Facebook está apoyando fuertemente la causa.Hoy, Vania necesita de su pueblo, de su gente, de todo Paraguay.", finaliza la mamá quien, pese a las circunstancias que le toca vivir a su familia, empieza a dar un suspiro al ver que en poco tiempo muchas personas se van solidarizando.(Fuente: Organización Sarcoma help)Los sarcomas de partes blandas son tumores malignos no epiteliales de tejidos extraesqueléticos del cuerpo que incluyen el músculo, la grasa, el tejido fibroso, los vasos y el sistema nervioso periférico.El pronóstico de los pacientes con SS se relaciona con la posibilidad de extirparlo por completo, el tamaño del tumor, y la invasión local. Los pacientes con tumores pequeños que se pueden eliminar completamente en el momento del diagnóstico tienen un pronóstico excelente. Sin embargo, para los tumores mayores de 5 cm, el riesgo de desarrollar metástasis a distancia es mayor.Como en otros sarcomas de partes blandas, el tratamiento estándar para la enfermedad localizada es la cirugía. La radioterapia tiene un papel en la mejora del control local después de la resección compartimental. El papel de la quimioterapia aún no está claro, afirman especialistas en el sitio de la organización Sarcoma help.Señalan que estos tumores son poco frecuentes. Suponen menos del 1% de todos los tumores malignos y del 2% de todas las muertes por cáncer, aunque, en los niños, los sarcomas de partes blandas representan el 8% de todas las neoplasias malignas.