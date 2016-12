Dijo que se trataba de un mensaje que no distorsionaba la realidad y que expresaba el pensamiento el cliente contratante.

"Así como el mensaje que se envió, mucha gente recibe textos de todo tipo de contenido como propaganda, ofrecimiento de créditos, etc", expresó al tiempo de agregar que no existe ninguna normativa que prohíba su remisión.

Sin embargo, Latorre confirmó que se decidió suspender el envío de los mensajes por la reacción que se generó en la ciudadanía, pero reiteró que no existe nada malo ni ilegal.

Al ser consultado sobre la persona o empresa que solicitó los servicios, respondió que en el contrato se tiene una cláusula de confidencialidad, que solo podrá ser levantada con orden judicial o con el consentimiento del cliente.

Con respecto a su postura sobre este tema, fue claro al mencionar que está de acuerdo con la enmienda para incluir la figura de la reelección en la Constitución Nacional.

"Es un tema de conciencia ciudadana, para mí no se burlan del pueblo, sino que se burlan de los derechos", mencionó en una entrevista a la 780 AM. Sostuvo que en la Carta Magna no dice que la reelección solo podrá ser tratada por la vía de la reforma.

Refirió que tanto la enmienda y la reforma son las vías constitucionales para reformar la Constitución Nacional, siempre y cuando no sea vulnerado el artículo 290.

Al argumentar su apoyo a la enmienda, explicó que es la gente la que tomará la decisión y será la misma ciudadanía la que vote nuevamente en las elecciones generales. De esa forma, aseguró que no es antidemocrático.

"Que no te roben tu derecho de decidir y que 23 senadores escriban tu historia", rezaba el mensaje que trae anexado un video donde hablan de las bondades de la enmienda y el procedimiento utilizado en caso de su aprobación.

En el mensaje, entre otros puntos, se señala que "se habla de que la reelección es antidemocrática (...pero que) si la mayoría está a favor de la enmienda, no puede ser antidemocrática".

En la campaña enviada a los celulares sin el consentimiento de los usuarios, indican todo el procedimiento a seguir para realizar una enmienda, a pesar de que el tema central de discusión no es esa figura en sí, sino que el procedimiento es inconstitucional.

Sin embargo, en ninguna parte del spam (mensaje no deseado) informan que la única vía para lograr incorporar a la Constitución Nacional la figura de la reelección es la reforma y no la enmienda.

Pero el dato más relevante que obviaron en la publicidad es que el proyecto de enmienda, por el cual se pretende incorporar la reelección presidencial, ya fue rechazado tanto en el Senado (en agosto) como en Diputados (en noviembre), por lo que hasta dentro de un año –es decir, agosto del 2017– no puede volver a tratarse porque así lo estipula la Constitución Nacional en su artículo 290.