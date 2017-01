Los dueños - la familia Kuschel- les obligan a realizar trabajos forzosos sin recibir retribución alguna manteniéndoles en un ambiente inhumano, inclusive, consumiendo agua de cauces hídricos afectados por fumigaciones aéreas, según denunciaron.





De entre 10 a 15 meses los funcionarios no perciben sus haberes conviviendo en una sistemática explotación ya que no pueden salir de la lejana estancia por falta de recursos, refiere la denuncia. "Ya hace 10 meses que no percibo nada, los patrones dicen que no tienen dinero, navidad y año nuevo aquí pasamos sin dinero" manifestó Anastasio Valdéz Martínez.





Otro funcionario, quien pidió sea reservada su identidad, dijo que los patrones nunca hablan con el personal, y que ellos siempre les dicen que no hay dinero. "Yo tengo una hija epiléptica y desde hace 15 meses no recibo dinero por mi trabajo" expresó. También los funcionarios aprovecharon para denunciar las atrocidades que dicha firma estaría cometiendo contra el medio ambiente.





En comunicación con uno de los responsables de la Agroganadera Santa Verónica, Anderson Kuschel, en forma desinteresada dijo que tenía mucho trabajo, que no tenía tiempo para la prensa, y desmintió a los trabajadores refiriendo que solo están creando problemas.