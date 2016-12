Los primeros humanos europeos, cuyos restos aparecieron en el yacimiento español de Atapuerca, no usaban fuego para cocinar alimentos y tenían una dieta equilibrada de plantas y carne, según una investigación dirigida por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de York.

EFE





La investigación, que publica The Science of Nature, se ha basado en pruebas de la placa dental de una mandíbula de hace 1,2 millones de años, que indican que estos primigenios seres humanos ingerían los alimentos crudos, lo que avala la hipótesis de que el uso intencionado del fuego aún no se habría producido.