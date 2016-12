Policía detenido en caso de abuso a adolescente

La Policía Nacional realizó una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la investigación realizada en relación con la denuncia de una madre sobre rapto y abuso a su hija por parte de uniformados.

El comisario Abel Cañete informó que son dos las personas identificadas por este hecho, que tendrían participación, y ambos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Uno de ellos es el suboficial 2º Santiago Ariel González Alvarenga (29), quien cumple funciones en el departamento de Intendencia, situado sobre Bruno Guggiari y Eusebio Ayala.

El otro es un joven de 19 años identificado como Diego Simeon Cáceres Arias, quien también estaría involucrado en el caso.

De acuerdo con las informaciones brindadas por los investigadores, se puedo confirmar que la adolescente fue llevada a un motel por el uniformado. Sin embargo, descartan que la víctima fuera llevada a la fuerza o bajo amenaza.

"Tenemos elementos para demostrar que la menor no fue sometida y llevada a la fuerza al motel", indicó el jefe policial. No obstante, mencionó que será el Ministerio Público el que demostrará si se cometió o no el abuso sexual denunciado.

Cañete también destacó el trabajo técnico de primer nivel que se llevó adelante para determinar la participación del uniformado.

Otro dato importante es que el efectivo policial estaba de servicio en la noche que habría intentado abusar de la menor. "Hay aún elementos que cotejar y pruebas laboratoriales a realizar para confirmar si hubo abuso", agregó.

Una madre denunció rapto e intento de violación a su hija de 13 años durante la noche del lunes y mencionó a dos agentes policiales como los responsables.

De acuerdo con la versión de la madre, alrededor de las 20.30 del lunes, la niña bajó de un ómnibus y caminaba sobre la avenida Eusebio Ayala, cuando fue interceptada por dos hombres que llevaban puesto el uniforme policial. Estos la llevaron en un auto azul a un reservado, donde la desvistieron y la golpearon.