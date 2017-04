Piden no dar entrada a enmienda

"Solicitamos que no se le dé entrada, que efectivamente este colegiado, considere la atenta nota del congreso de no hacerlo. Estamos dentro de la línea de respetar la Carta Magna y los reglamentos que hacen al funcionamiento de una institución", dijo.

Para Alvarenga, el documento presentado por el senador Julio Velázquez no es otra cosa que "un mamotreto que ni siquiera tiene la firma de los 25 senadores que supuestamente se reunieron y formaron el papel", señaló.

Por su parte, el senador del PLRA, Víctor Ríos, afirmó que es documento jurídico inexistente. "No se puede considerar un documento que carece de formalidad debida, establecida constitucionalmente. Un proyecto debe ser aprobado en una sesión pública de la Cámara", señaló.

El diputado Antonio Buzarquis dijo que no es necesario que los colegas se "inmolen" detrás de un proyecto que ya no tiene a su propulsor. "Afirmó que es la posibilidad de hacer bien las cosas".

El colorado Óscar Tuma afirmó que la Corte Suprema de Justicia es el único poder que puede decir si está bien o mal lo que hicieron los 25 senadores. Afirmó que no pueden atribuirse el deber de otro poder.



"El cuco ya desistió de su candidatura, ya no hay apuro", sentenció. "Es hora de que la Corte se expida y no dilate el tema. Ellos lo debían resolver, pero esperan una definición política. No podemos desconocer la realidad de que ellos deben definir", apuntó.

La Cámara de Diputados se reúne este miércoles en sesión ordinaria y se espera que se defina el tratamiento de la enmienda. La renuncia de Horacio Cartes a su idea de reelección cambia el escenario político. Los disidentes y opositores esperan que el documento no se trate por ser irregular.