Sin embargo, Oviedo denunció a comienzos de enero que Sacyr no podía presentarse a la licitación, debido a que tiene denuncias y multas en su contra en España.



Oviedo reiteró hoy, según un comunicado de la Cámara de Diputados, que "el pliego de bases y condiciones no permite que una empresa pueda ser beneficiada, ni siquiera que pueda participar del concurso si tuvo denuncias y mucho menos si tuvo multas".



"A Sacyr no solo se le revocó su único aeropuerto en Murcia (España), sino que aparte de eso también recibió una multa de siete millones de dólares", declaró Oviedo.



Afirmó además que la empresa no solo tuvo problemas en España, sino también en Colombia, Panamá y Brasil, y que cuenta con "innumerables irregularidades en sus intervenciones de supuestas propuestas de negocios".



El diputado agregó que la filial de Sacyr en Paraguay asegura que no tiene relación con la empresa española, "pero la verdad es que son socios en un 67 % de las acciones con esa empresa que sufrió multas en España", un dato que presentaron en su balance de licitación.



Oviedo pidió al MOPC que declare desierto el concurso de licitación y que "se empiece de nuevo, con un proceso sano, porque el actual deja mucho que desear".



Argumentó que en caso de que el proceso de adjudicación fuese irregular, el perjuicio económico para Paraguay sería de unos USD 300 millones, e incluso podría llegar a los USD 600 millones.



El consorcio formado por Sacyr y Agunsa obtuvo la mayor puntuación entre los tres proyectos presentados para la licitación de las obras de modernización del aeropuerto, a través del sistema de Alianza Público-Privada (APP).



En segundo lugar quedó la paraguaya Tocsa y en tercero el grupo uruguayo Cedicor y Caminos Viales, junto con Aeropuerto Asunción Silvio Pettirossi, que fue descalificado por no cumplir con las cantidades técnicas exigidas en el pliego de bases, según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.



Se espera que para finales de enero se conozca el consorcio ganador de la licitación del proyecto, en el que se invertirán 110 millones de dólares, con una proyección de 130 millones de dólares en un plazo de 30 años.