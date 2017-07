Oviedo Matto, actual vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, salió al paso de las publicaciones periodísticas para dar su versión sobre la gran cantidad de parientes asignados en los entes públicos.

Reconoció que tiene a algunos familiares suyos trabajando en la institución legislativa. Aclaró que todos ellos ingresaron por pedido de otros senadores y ex parlamentarios pertenecientes a la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace). "Yo nunca pedí un favor", expresó.



Sin embargo, el oviedista afirmó no violar la Ley Nº 5295/14 que prohíbe el nepotismo en la función pública, extendiendo esa prohibición al cónyuge, concubino/a o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

"No entraron después de la vigencia de esta ley. Esta gente no entró después del 2014", argumentó el legislador durante una entrevista con la emisora 780 AM.

De esa forma, dijo que sus parientes ingresaron a la función pública antes de que entre a regir la normativa, hace tres años. No obstante, también mencionó que varios nombres que figuran en la lista publicada no son sus familiares.

CARGOS POLÍTICOS. El senador sostuvo que muchos de sus parientes ingresaron a través del partido Unace, como así también otros funcionarios entraron a la función pública gracias a las demás nucleaciones políticas.

"Hay miles de personas que tienen cargos por el Partido Colorado, Patria Querida, el Partido Liberal Radical Auténtico. Los partidos políticos consiguen trabajo a la gente", admitió.

Al defenderse nuevamente, dijo que 32 nombres se le implican a él durante sus 15 años trabajando en el Poder Legislativo. "Solo dos por años metí, si es cierto todo lo que se publica", ironizó. También refirió que algunos de ellos tienen entre 8 y 25 años de antigüedad.

Embed

Como otra forma de justificar la presencia de sus allegados comparó que todos los salarios de los trabajadores serían similares a lo percibido por un funcionario de la Itaipú Binacional. "Prefiero repartir el dinero entre 32 personas que trabajan antes de darle a una sola", señaló el político.

Luego indicó que los recursos del Poder Legislativo representa solo el 2% del Presupuesto General de Gastos de la Nación, mientras que el 98% restante se reparten entre el Ejecutivo y Judicial.

Mensualmente, el Estado gasta más de G. 200 millones solo en sueldos y bonificaciones de los allegados del senador Jorge Oviedo Matto.

NUEVE PARA DOS SENADORES. De los 24 funcionarios allegados a Oviedo Matto que están en la plantilla de la Cámara Alta, 9 figuran como funcionarios de la bancada del partido Unace.



Lo llamativo es que el mencionado partido tiene solo dos escaños en el Senado; el que ocupa Oviedo Matto y el de José Manuel Bóbeda, equipo que normalmente apoya los proyectos provenientes del oficialismo colorado.