Se trata de su cuñada Liliana Stella Torales Belotto, nombrada en el 2011 como jefa de gabinete; su sobrina Aramí Brugada, nombrada en el 2012, y Víctor Manuel Oviedo, primo, en el 2011.





El oviedista aseguró que con ello no violaba la Ley 5295/14 que castiga el nepotismo, porque ocurrió antes de su entrada en vigencia, y aseguró que hasta la promulgación de la mencionada normativa no se penaba el nepotismo.





Cuando se le señaló que ya en el 2005 había una ley contra el nepotismo, dijo que "no hablaba de este tema", y ante la insistencia de que sí penaba el nepotismo, desafió diciendo "mostrame qué dice el texto y yo te voy a pedir disculpas; no existe ese tema de que no se le puede contratar", insistió.





En el Senado y otras instituciones públicas hay 31 funcionarios entre familiares y allegados del legislador del Unace.





LA LEY 2777/05. La ley que prohíbe el nepotismo Nº 2777 del año 2005 señala expresamente que "los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados no podrán nombrar en cargos públicos de designación directa, no electiva, a parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, salvo que tales nombramientos se efectúen en el marco de un concurso público de oposición".





La defensa del senador Oviedo Matto es que esos parientes fueron nombrados "a pedido de otros colegas", por lo que él deslinda toda responsabilidad, a pesar de estar ejerciendo la presidencia del Senado entre el 2011 y 2013. "Tengo los escritos de pedido de otros senadores", indicó en su defensa.

Para justificar su posición sacó a relucir la normativa, no escrita, que otorga a cada legislador un cupo de dos funcionarios en la cámara donde fue elegido.





Argumentó que él como presidente de la Cámara no podía negarse cuando otro legislador le pedía dicho nombramiento. Esa ley fue modificada y ampliada el 24 de octubre de 2012 con la Ley 4737/12.

La prohibición se mantuvo y solo se amplió la lista de funcionarios de alto rango que no podían realizar nombramiento de sus parientes, en forma directa.





El detalle es que la ley del 2012 lleva la firma de Oviedo Matto como titular del Senado. Sin embargo, el legislador dijo ayer que el nepotismo se castiga recién a partir de la Ley 5295/14 que deroga las anteriores, pero mantiene la proscripción del nepotismo.





Con ello demostró desconocimiento de una ley que lleva su propia firma.

NO SON PARIENTES. El legislador objetó que se haya publicado como parientes suyos a varios funcionarios que no lo son. Sin embargo, admitió que varias de las personas cuyos nombres fueron publicados sí tienen un parentesco con él. "No niego que está mi hermana", señaló.





Aseguró que Arnaldo Luis Miguel Prieto no es sobrino suyo. "Yo les juego mi cargo que no es", indicó.





También negó que sean sus parientes Yamil Fernando Coluchi, José Feliciano Acosta, Vicente Palacios Martínez, Martín Roa Vera, y su secretaria Ana María Palacios de Martínez.





Mencionó que la mayoría de sus parientes que están en la función pública tienen muchos años de nombramiento.





Dijo también que los datos publicados fueron pasados por dos personas que ingresaron durante su administración.