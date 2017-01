"Para la Secretaría de la Función Pública esto es una iniciativa ciudadana, popular. Si la gente tiene interés, lo puede firmar", expresó el ministro. Sin embargo, la compaña es impulsada por el sector oficialista del Partido Colorado, según confirmó su mismo presidente, Pedro Alliana.

En relación con las denuncias de presiones a funcionarios, respondió que le parece genial que se presenten las denuncias formales a la Secretaría Anticorrupción o al Ministerio Público. "Hasta ayer no recibimos ninguna denuncia formal. Tenemos denuncias irresponsables porque no se identifica instituciones ni nombres de las personas que lo hacen", expresó al programa Pulso Urbano de Canal 9.

Agregó que la gente es libre de firmar y aquellos que lo hicieron no son solo de una línea política, sino también de otras. "Legalmente hablando, el funcionariado debe priorizar la atención a la ciudadanía, pero tiene la libertad de realizar otras actividades fuera de su función", justificó.

CONTRADICCIONES. El pasado miércoles, el mismo ministro Humberto Peralta realizó unas declaraciones en horario de la mañana afirmando que la Ley de la Función Pública prohíbe que las planillas pro reelección estén en las instituciones públicas.

"No, no deberían estar, formalmente hablando. Si es que se firma fuera del ámbito institucional, es una situación diferente", dijo en forma tajante en una entrevista en radio 1020 AM.

Ese mismo día, el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira, minimizó la campaña del oficialismo colorado. "No veo nada malo que firmen dentro de la institución, así como lo van a hacer en las calles públicas, en los supermercados y otro espacio público", expresó.

Ya en horas de la tarde, la Secretaría de la Función Pública sacó un comunicado ambiguo en donde se notó un cambio de postura radical del secretario de Estado.

"La SFP entiende que las firmas realizadas por parte de algunos funcionarios públicos no son prácticas de política partidaria, sino exclusivamente actividades cívicas que responden a iniciativas de la ciudadanía", mencionaba.

Tras la oficialización de la campaña de recolección de firmas para la consulta popular que permita conseguir la enmienda constitucional para la reelección presidencial, de vuelta se dieron a conocer denuncias anónimas de extorsión en algunas instituciones públicas.