Kourtney Kardashian cumple 38 años

Keeping Up with the Kardashians, Kourtney and Khloe Take Miami, Kourtney and Khloe Take The Hamptons y Kourtney & Kim Take New York, son algunos de los programas en donde la Kardashian participó.

Kourtney nació en Los Ángeles. Es la hija de Robert Kardashian y Kris Jenner, la mayor de cuatro hermanos.

Con tres hijos, Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick y , Reign Aston Disick, la modelo conserva su figura característica del clan Kardashian a sus 38 años.