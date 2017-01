Indert no puede intervenir en el caso Guahory

El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ya no puede intervenir en el conflicto de Guahory porque se trata de una cuestión de segundos y terceros en la venta de derecheras.

El titular del Indert, Justo Cárdenas, indicó en Radio Monumental AM que si los títulos de las tierras de la Colonia Guahory pasaron por varias manos, el ente estatal no tiene legitimidad, ya que por un juicio entre particulares se debería determinar la legitimidad o no de la titularidad.