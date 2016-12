Fiuna: Interventor renuncia y rector nombra reemplazante

Según versiones, el economista habría renunciado al no soportar la presión externa que ejercen los docentes afines al cuestionado decano Éver Cabrera.

El ingeniero Ricardo Garay Argüello, ex interventor de Filosofía que había recomendado la destitución de la decana María Angélica en marzo, anunció que se presentaría hoy en Fiuna y que si no tiene acceso al Decanato no asumirá el cargo por el poco tiempo queda para trabajar en la intervención.

Acompañarán a Garay como interventores adjuntos los abogados Ángel Adriano Isidoro Yubero y Abog. Daniel Sosa Valdez. El rector encomendó al equipo la regularización inmediata de las actividades académicas y administrativas de la Fiuna, y la gestión para la realización de las elecciones de autoridades ante los órganos de gobierno.

Herbert Segovia, presidente del Centro de Estudiantes de Fiuna, agradeció al economista Julián Agüero por tomar la decisión de renunciar si no se sentía con la capacidad de tomar las medidas que él creía correctas. “Permanecer en el despacho los 60 días sin hacer algo se prestaría a interpretar como un blanqueo”, dijo.

Segovia sostuvo que Agüero buscaba consensuar con las partes olvidándose que debía tomar decisiones.