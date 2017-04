Docente buscado por abuso sexual continúa prófugo

La jueza Inés Galarza había rechazado el certificado médico porque no reunía los requisitos exigidos por la ley.

"No estaba firmado por el director médico, además el sello no era legible y el imputado según este documento estaba con cuadro gripal, lo que no se considera grave para no presentarse a una audiencia", había explicado la magistrada en esa ocasión.

La Policía no logra ubicar al docente y tampoco la fiscal Fany Aguilera ha solicitado orden de allanamiento ni siquiera de su vivienda, se quejaron los policías.

El docente fue imputado por abuso sexual de niños, tras haber abusado supuestamente de su alumna de 9 años. La madre de la menor clama justicia y pide la detención del mismo para que responda ante la Justicia. Señaló que el docente cuenta con protección política y sería ese el motivo por el cual ni siquiera realizan allanamientos para atraparlo.