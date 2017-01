Existe un video en que muestra las distintas planillas y un audio que envió al WhatsApp donde refiere que tiene "26 planillas craneadas", expresión que utilizaron los cartistas para acusarlo, incluso, de manipular datos a través de su esposa, Tomasa Leiva, e hijastra Paola Vera, funcionarias de la Justicia Electoral.

"Yo hice una broma, un chiste y eso usaron", dijo Benegas en Radio Monumental, refiriéndose al equipo de Nelson Mora, presidente de la Seccional Nº 37.

Según Benegas, a partir del hallazgo de falsificaciones advirtió que denunciaría el hecho, pero los cartistas se adelantaron y durante una conferencia de prensa lo nombraron como responsable del delito.

Fue el apoderado del Partido Colorado, Eduardo González, junto a Mora, quienes presentaron la denuncia desde la sede de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El fiscal Fabián Centurión, quien indaga sobre las falsificaciones de firmas incluidas en las planillas del partido Colorado, indicó que la investigación no solamente busca dar con los falsificadores, sino con quienes mandaron a hacer los documentos.

El TSJE detectó unas 69.000 firmas con irregularidades entre las 357.685 presentadas por la ANR en el marco de la campaña por la reelección.

Unas 1.142 firmas corresponden a datos de difuntos, 3.137 son datos incompletos, 4.448 no son legibles, 13 no tienen firma, 6 son electores en el exterior, 27.174 son repetidos, 19.498 no figuran en el RCP; 12.931 son datos diferentes o de extranjeros, 97 son residentes en el extranjero, 163 son condenados (presos), 296 son menores de edad y 59 cuentan con inscripciones inhabilitadas.