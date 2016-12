Bisbal definió el 2016 como un buen año donde trabajó mucho, pero donde también disfrutó de su nueva conquista, bucear. Confesó de sus escapadas a isla Catalina en República Dominicana, donde ha podido desarrollar esa pasión.



Reveló que para el año próximo le espera una gira por Latinoamérica en la que espera poder visitar el Caribe.



En la entrevista, Bisbal también comenta sobre el publicitado momento que protagonizó con Chenoa en el reencuentro de los protagonistas del programa de telerrealidad "Operación Triunfo", que le lanzó a la fama.



"Siempre he tratado de explicar a la prensa; eligieron ese momento del abrazo con Chenoa, pero los protagonistas éramos todos", dijo, al aclarar que en ese momento se realizaba el reencuentro de quienes fueron sus compañeros en el concurso y por tal razón, todos eran los protagonistas y no ese episodio que se viralizó.



Entre otras declaraciones, el intérprete de "Ave María" y quien está de estreno con el sencillo "Antes que no", declaró que si algo cree injusto en las personas es la traición.