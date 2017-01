Cinco muertos y ocho heridos en un tiroteo en aeropuerto de EEUU

Un ex efectivo de la Guardia Nacional abrió fuego en la Terminal 2 de la estación aérea. Investigadores no determinaron si se trató o no de un acto terrorista. Aparentemente el tirador actuó solo.









0



{[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]}