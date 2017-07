CGR estaría blindando al ex intendente de Salto del Guairá

Sin embargo, para el jefe comunal es bastante llamativa la acción del ente contralor considerando que existen dos dictámenes pendientes de la administración del ex intendente Colorado Eduardo Paniagua, quien pasó a carpas oficialistas de manera a evitar ser procesado por varias presuntas sobrefacturaciones en la mayoría de las obras ejecutadas durante su administración en el periodo 2010 – 2015, según denuncias de ex concejales.

"La Contraloría es un ente más político que técnico, tenemos miedo de que los resultados sean manipulados en esa instancia", declaró el intendente Haitter al ser abordado sobre el tema, aseguró que van a exigir a la Contraloría que con la celeridad y prontitud con la que están trabajando ahora sobre la gestión actual, lo hagan en los dos casos pendientes de resultados hechos a la gestión de Eduardo Paniagua.

La auditoría ordenada por Contraloría durará una semana en dependencias de la comuna y según Alberto Riquelme, auditor, en la brevedad posible se dará un dictamen sobre el tema específico a que han sido asignados, afirmó desconocer los otros dictámenes pendientes, pero que sugeriría al menos los informes de la situación de los mismos.

Varias otras gestiones de años anteriores de Paniagua no fueron auditadas a pesar de diversas pruebas presentadas sobre posibles sobrefacturaciones en construcción de empedrados, capa asfáltica, sistema pluvial, entre varias otras obras que fueron objetos de estudios técnicos a cargo de ex ediles de la comuna, se cree que desde el oficialismo se estaría blindando fuertemente al ex intendente, en contrapartida se estaría ordenando celeridad para el jefe comunal actual que pertenece a otra corriente política.