"Les quiero decir que no tengo la memoria corta y estamos aquí por el gran trabajo que ustedes hicieron. Gracias por venir aquí. (Sonido de las aves). Por ahí está mi papagayo azul que le puse de nombre Efraín, el único azul que pude poner tras las rejas", dijo.

Embed

Esta situación no pasó desapercibida, debido a que el mandatario y su sector señalan constantemente a Alegre como responsable de la quema del Congreso Nacional el pasado 31 de marzo, así como de los hechos de violencia. ¿Será un pedido a la Fiscalía?

Días pasados, luego de que en un discurso el presidente cuestionara que no haya presos por la quema del Congreso, la Fiscalía imputó y ordenó la detención de varios dirigentes del PLRA, entre ellos Stiben Patrón.

Tras "bromear", Cartes continuó su discurso y agradeció a sus correligionarios por los saludos en su cumpleaños.

"No me esperaba tanta gente y tanto cariño. Tanto ya me dieron que solo me resta pedir salud y sabiduría para retribuirles. Esto recién empezó. Quiero pedirles superar las pequeñas diferencias. No nos olvidemos de poner a la República y el partido como prioridad", dijo.

Desde tempranas horas de este miércoles, cientos de automóviles ingresaron a la residencia presidencial para felicitar al mandatario por su cumpleaños.